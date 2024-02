Alena Novotná 18. 2. 2024 8:09 clock 3 minuty video

Naše filmová kultura je bohatá a rozmanitá, a mnohé české filmy se staly nezapomenutelnou součástí našich životů nejen díky svým příběhům, ale i díky vtipným a trefným hláškám. Mnohé z nich citujeme dodnes. Pamatujete si je?

Česká kinematografie není jen o filmech, je to odkaz našich předků, zrcadlo naší kultury a zdroj nekonečného uměleckého bohatství. Od prvních kroků až po současnost nás české filmy provázejí nejen v našich domovech, ale často září i na světových plátnech.

Historické mezníky českého filmu

První polovina 20. století byla dobou významných režisérů a herců, jejichž díla jsou dnes poklady naší kinematografie. Mnozí z nich se stali ikonami, přestože někteří museli před totalitním režimem odejít do exilu. Osobnosti jako Hugo Haas, Jiří Voskovec a Jan Werich zanechali stopu nejen v Československu, ale i ve světě.

České filmy slavící úspěch v zahraničí

Když se mluví o českých filmech, nelze nezmínit klenoty jako "Obchod na korze", "Ostře sledované vlaky" nebo "Kolja", které se pyšní Oscarem za nejlepší cizojazyčný film. Tyto snímky nejen zaujaly domácí publikum, ale získaly i mezinárodní uznání.

Hlášky z filmů z první poloviny 20. století

V mnoha filmech zazněly dnes již opravdu kultovní hlášky. Některé jsou vtipné, jiné ze života a některé se prostě ujaly během doby. Nesmrtelná hláška z filmu Kristian, který byl natočen v roce 1939, "Zavřete oči, odcházím" je mnohdy interpretována i dnes. V podání Oldřicha Nového a Adiny Mandlové zůstává v paměti diváků dodnes. Spousta hlášek zazněla ve filmech s Vlastou Burianem, který byl pravým králem komiků své doby.

Filmy 50. let

Padesátá léta přinesla do české kinematografie jméno, které se stalo synonymem pro inovaci a fantazii – Karel Zeman. Sice zde nezazněly výraznější hlášky, přesto jeho filmy jako "Vynález zkázy", "Baron Prášil" či "Cesta do pravěku" rozšířily hranice možného ve filmové tvorbě. Také inspirovaly generace filmařů po celém světě.

Komediální dědictví filmů z 60. až 80. let

Období 60. až 80. let přineslo do českých kin spoustu nových komedií, jejichž hlášky se vryly do paměti národa. Film "Jáchyme hoď ho do stroje" režiséra Oldřicha Lipského není jen zábavnou podívanou, ale i zrcadlem doby. Jeho nezapomenutelná moudrost "Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš! A je to marný, je to marný, je to marný!" má stále platnost i v dnešním hektickém světě.

České filmy přináší nevyčerpanou pokladnici

Česká kinematografie je pokladnice příběhů, emocí a inspirace. Její úspěchy nejsou jen domácí záležitostí, ale bodují i na mezinárodní scéně. Ať už jsou to fantastická dobrodružství, dramata nebo různé komedie, ve všech nalezneme nějakou nezapomenutelnou hlášku.

České filmy nás neustále překvapují a baví. Jsou to poklady, které se neztratí v čase, ať už jsme kdekoli ve světě, vždy s sebou neseme kousek domova. Pamatujete si hlášky i to, ve kterých filmech zazněly? Zde je náš kvíz.

