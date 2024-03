close info Tomáš Blažek / MAFRA / Profimedia' / Profimedia

Natálie Borůvková 31. 3. 2024

Základní tituly známe všichni. Co ale ty ostatní? Věděli byste, co je schované za MDDr., ThDr. či dr. h. c.? Pokud stále váháte, zkuste se otestovat v našem kvízu.

Akademický titul Obecně platí, že nárok používat akademický titul má každý občan České republiky po absolvování každé vysoké školy. Základní rozdíl pak tkví v tom, jaký titul jste obdrželi. Poté, co se stanete „majitelem" titulu, stává se titul součástí vašeho jména. Laicky řečeno to znamená, že máte právo, aby vás každý oslovoval právě vámi získaným titulem. V praxi se tak můžeme setkat s oslovením „magistr", „inženýr", „doktor", nebo například „profesor". Platí, že by se dotyčný měl oslovovat nejvyšším možným „dosaženým" titulem. Všechny akademické tituly a vědecko-pedagogické hodnosti jsou součástí zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.). Akademické tituly se uvádí před jménem a za jménem. Absolventi bakalářského studia disponují titulem Bc. nebo BcA., tj. bakalář nebo bakalář umění. Pokud absolvujete magisterský stupeň studia, máte nárok na titul Mgr. nebo MgA., což znamená magistr nebo majistr umění. Získat můžete také tituly jako Ing. (inženýr). Tento titul získáte v případě, že studujete ekonomii, technické vědy a technologii, zemědělství, lesnictví a vojenství. Titul Ing. arch. získáváte po absolvování architektury. Tituly jako MUDr. neboli doktor všeobecného lékařství, MDDr. neboli doktor zubního lékařství, či MVDr. doktor veterinárního lékařství získáváte po absolvování medicíny nebo veteriny. V případě, že se rozhodnete pokračovat ve studiu a absolvovat rigorózní zkoušku, získáte titul „doktora". Můžete tak být například JUDr. neboli doktor práv, RNDr. neboli doktor přírodních věd či PharmDr. neboli doktor farmacie. Rigorózní zkouškou ale můžete získat také tituly jako ThDr. neboli doktor teologie, ThLic. neboli licenciát teologie či PhDr. neboli doktor filosofie. Vynechat bychom neměli ani titul DiS. neboli diplomovaný specialista, který získávají všichni absolventi vyšších odborných škol. Ten se však rozdíl od výše zmínených titulů z vysokých škol píše za jménem. Za jménem se pak píší také akademicko-vědecké tituly, které získají absolventi vyšších úrovní vysokoškolského studia. Tyto tituly získávají absolventi doktorského studijního programu, kteří složí zkoušky a obhájí disertační práci. Jedná se o tituly Ph.D. a Th.D., tj. doktor a doktor teologie.

