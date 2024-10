Kvízy nejsou určené jen pro zábavu ve chvílích, kdy se nudíme a nemáme co jiného na práci. Kvízy a další mozkové hry testují také naši trpělivost a stimulují myšlení. Jeden takový kvíz vám přinášíme i my. Vyřešit ho ale zvládnou pouze lidé s vysokým IQ.

Pro bystré mozky

Ne nadarmo se říká, že bez práce nejsou koláče. To v jistém ohledu platí také pro zdraví mozku. Životně důležitého orgánu, který žádným jiným nelze nahradit.

close info Pinterest zoom_in Kvíz: Zelený kruh vidíme všichni, ale najdete číslo?

Aby byl náš mozek vitální do vysokého věku, je nutné se o něj starat. Pomoci vám mohou nejrůznější mentální hry, které rozhýbou všechny mozkové závity.

Patří mezi ně hádanky, hlavolamy a kvízy. Tyto mozkové hry nás baví a zároveň nám pomáhají zlepšit kognitivní funkce, jako jsou pozornost a koncentraci.

To ale není všechno, co díky řešení těchto her můžeme získat. Tato mentální cvičení slouží jako cesta k sociální interakci, která je pro zdraví mozku klíčová.

Laicky řečeno to znamená, že řešením kvízů se můžete setkat s dalšími lidmi, které tyto aktivity baví. Mozkové hry nejsou individuální aktivitou, ba naopak si žádají kolektivní účast. Setkáváním se s novými lidmi dochází k obohacování se o nové vědomosti a další informace.

Najdete číslo?

Odborníci zabývající se zdravím mozku došli k závěru, že pravidelná sociální interakce je tím nejlepším způsobem, jak udržet mozek aktivní po dlouhé roky a zachovat všechny jeho funkce.

Najdete všechna skrytá čísla?

Řešením hádanek, hlavolamů a kvízů se naučíte pracovat v týmu, zlepšíte své sociální dovednosti a vyhnete se sociální izolaci.

To se odrazí také v běžném životě, kde se vám zkušenosti nabyté řešením mentálních her budou náramně hodit. O jaké zkušenosti jde?

Pravidelným řešením mozkových her zlepšíte komunikaci, strategické myšlení, logiku a celkovou schopnost řešit problémy. Hádanky, hlavolamy a kvízy ale mají i další nepostradatelnou výhodu.

Stávají se místem setkání věkově odlišných generací, které čas strávený pospolu může sbližovat. Jednu takovou mozkovou hru vám přinášíme i my.

Na zdánlivě obyčejném obrázku neonově zeleného kruhu se skrývá číslo, které musíte odhalit. Stihnout to musíte v časovém limitu 7 sekund. Vidíte ho?

Pokud jste tipovali číslo 55, pak jste člověk s vysokým IQ.

