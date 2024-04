Jsou hádanky a hlavolamy vaší oblíbenou aktivitou? Pokud ano, máme pro vás kvíz. V něm musíte odhalit zlodějku, která stojí za vykradením kabinek v lázní. Troufnete si na to?

Kvíz pro chytré

Jste připravení vyzkoušet si své schopnosti a vyřešit náš kvíz? Ten je však určený jen nejchytřejším. Pouze 2% dotázaných odhalí řešení do pouhých 10 vteřin.

Každá hádanka a hlavolam prověří naše kognitivní schopnosti a také způsob, jakým přemýšlíme. V tomto zajímavém kvízu se navíc musíme vžít do role skutečného detektiva, jehož úkolem je odhalit pravdu o krádeži, ke které došlo v klidném lázeňském prostředí.

Pro představu: Mary, jedna z návštěvnic lázní, která sem přijela za účelem masáže, během tak příjemné relaxace na malý okamžik usnula. To ale, jak později zjistila, dělat neměla.

Po proceduře totiž zjistila, že se jí během masáže ztratily peníze. Celou událost samozřejmě nahlásila a otázkou je, kdo za krádeží peněz stojí.

V tomto záhadném příběhu, který tak trochu postrádá logiku, se mísi celá řada informací. Ty vyžadují jediné. Najít potřebnou rovnováhu mezi tím, co nám radí naše intuice a svými analytickými schopnostmi.

Nejde jen o počítání čísel a skládání věcí takříkajíc na hromádku. Cílem je sjednotit všechny stopy a za pomoci logického uvažování i selského rozumu případ rozlousknout.

Kdo vykradl kabinku?

Za jeho vyřešením však stojí nejen schopnost zdravého úsudku, ale také logika a intuice. Je nutné prověřit všechny dostupné informace a na jejich základě odhalit viníka.

Zábavní IQ kvíz pro excentrické génie:

Zdroj: Youtube

Celou situaci samozřejmě ztěžuje fakt, že na rozluštění případu máte pouhých 10 vteřin. To není zrovna mnoho. Přesto to podle odborníků jde. Jen je potřeba myslet pořádně.

Než se do řešení hádanky pustíte, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas. Pak se zadívejte na dostupné obrázeky. Zkuste zvážit všechna pro a proti. Nevynechejte žádný detail.

Právě detaily jsou tím, co často pomůže viníka odhalit. Prvky, na které se zapomělo, které jsou tak nicotné, že je skoro nikdo nezaznamená. Ty nakonec mohou být určujícím elementem k rozluštění záhady.

Příběh krádeže

Z krádeže jsou obvinění 3 lidé. Respektive 2 zaměstnanci lázní a jedna klientka. Jak celou situaci popsali, se podívejte v naší galerii.

První pracovnice sdělila, že během krádeže byla zrovna na obědě. Druhá si musela odskočit do zázemí pro další olej.

Dotázaná klientka uvedla, že čekala na svou masáž. Kdo z těchto lidí lže? Zkuste se zadívat na obrázky pořádně a zcela jistě objevíte viníka. Stačí nevynechat žádný detail.

Viníkem je zaměstnanec č. 2, který si musel odskočit do zázemí pro další olej. Víte, co ho prozradilo? Když se na obrázek zadíváte znovu, všimnete si peněz ukrytých za uskladněným olejem.

Pokud jste hádanku vyřešili, můžete si gratulovat. Právě jste se zařadili mezi 2% nejchytřejších, kterým se to povedlo do 10 vteřin. A to je rozhodně hodno obdivu.

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com