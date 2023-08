Budoucnost válečnictví nabrala mrazivé obrátky poté, co americká armáda představila svůj odvážný plán na "strojové lidi" - supervojáky kyborgy. Tito děsiví bojovníci mají mít vylepšené schopnosti, jako je infračervený zrak, zvýšená síla, a dokonce zbraně ovládané myslí.

Smrtící kyborgové se stali děsivou vizí americké armády pro rok 2050. Vypadat mohou takto:

Bojovníci s bezkonkurenčními schopnostmi

Velitelství pro rozvoj bojových schopností americké armády předložilo zprávu, v níž nastínilo svou vizi těchto smrtících "lidí-strojů", kteří by měli být v provozu do roku 2050. Překvapivá vize by mohla proměnit vojáky v napůl lidské a napůl strojové hybridy vybavené mimořádnými schopnostmi, které posunou hranice lidského potenciálu.

Navrhovaná vylepšení se zaměřují na oči, uši, mozek a svalové systémy vojáků. Tyto technologické zázraky by v podstatě mohly způsobit revoluci ve válčení a vytvořit bojovníky s bezkonkurenčními schopnostmi na bojišti a vyšší šancí na přežití.

Jak je to s etikou?

Studie shromažďuje poznatky řady odborníků, včetně vědců, etiků a vojenského personálu, aby analyzovala společenské a strategické důsledky těchto kyborgů-vojáků. Ačkoli by takový pokrok mohl přinést taktické výhody, vyvolává také etické obavy, jako je tenká hranice mezi ovládáním člověkem a strojem a možnost zneužití.

Zpráva o začlenění kyborgů do armády předpokládá celou řadu vylepšení, která by mohla změnit běh vojenských dějin. Od očních implantátů nabízejících infračervené a ultrafialové vidění až po nervová zařízení optimalizující výkon mozku pro zbraně řízené myslí - tyto možnosti vzbuzují respekt i strach.

Jak společnost strojové lidi přijme?

Zpráva předpovídá, že tyto technologické zázraky budou dostupné do roku 2050 a jejich využití možná přesáhne vojenskou sféru a ovlivní zdravotnictví. Integrace lidských a strojových vylepšení by mohla změnit nejen povahu válečných operací, ale také vnímání těchto "strojových lidí" společností.

Vzhledem k tomu, že se vydáváme na toto neprobádané území, zpráva zdůrazňuje potřebu přesného zobrazení potenciálu technologie v populární kultuře, aby se zabránilo zkreslenému vyprávění, které převládá v beletrii a médiích. Posun ve vnímání je zásadní pro vytvoření pozitivnějšího chápání transformačních schopností kyborgských technologií.

Ačkoli se koncept kyborgských supervojáků může zdát jako science fiction, zpráva americké armády naznačuje rychle se blížící budoucnost, v níž se hranice mezi člověkem a strojem stírají, a odhaluje tak úsvit nové éry ve válčení a lidské evoluci.

