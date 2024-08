Externí autor 29. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) je pozoruhodná trvalka se spoustou léčivých vlastností. Podívejme se na ni víc zblízka.

O jaké bylině je řeč?

Kyprej dorůstá do výšky padesáti až osmdesáti centimetrů, kvete od června do září a má výrazné, purpurové květy.

Roste v Evropě a Asii, krom nejsevernějších míst, najdeme jej v Japonsku, Koreji a Číně, stejně tak ve Středomoří. Dostal se až do Austrálie a na Nový Zéland, na začátku 19. století také do Severní Ameriky – a v Jižní Americe do Chile.

V USA se začal masivně šířit tak, že ohrožuje domácí rostlinné druhy a dostal se do seznamu sta nejhorších invazivních druhů. Aby ne, vytváří až dva milióny semen a je poměrně odolný. V přírodě u nás není kyprej ani chráněn, ani považován za plevel.

S oblibou roste na podmáčených, ale slunných místech, jako jsou zaplavované louky, okolí řek, potoků nebo vodních nádrží. Daří se mu na lokacích, jako jsou pobřežní křoviny a rákosiny, mokřady, nebo rašeliniště.

Pokud nemá dost světla a tepla, má sklon zakrnět.

V angličtině se mu říká purple loosestreif – tedy „purpurový pomahač od trápení“, ve smyslu od hádek. Název je pravděpodobně převzatý z latiny, kde první část jména rostliny „lythrum“, souvisí s antickým generálem Lysimachem, jehož jméno se skládá z řeckých slov lysi (zbavovat, uvolňovat) a mache (konflikt, boj, svár, hádka).

Údajně, pokud se mezi dvě zapřažená tažná zvířata zavěsil věnec kypreje, tak táhla klidně, vyrovnaně a správným směrem.

Krom hezkých květů může být kyprej užitečný i tím, že pokud se přiloží do ohně, tak v okolí odhání mouchy, komáry a další bodavý hmyz. Prý dokáže odpudit dokonce i hady.

Z kořenů se v minulosti získávalo barvivo na látky, z květů barvivo do potravin.

Co všechno dokáže?

Kyprej působí blahodárně nejen na střeva, ale i na žaludek, účinný je zejména proti jejich podráždění, zánětech a krvácení. Efektivně pomáhá zastavit průjem a tiší bolesti. K tomu se nejlépe hodí oddenek, obsahující velké množství tříslovin.

Nať se využívá na obklady u špatně se hojících ran. Obecně kyprej je dobrý na zastavování krvácení, včetně krve tekoucí z nosu či při příliš silné menstruaci.

Už Hildegarda z Bingenu tvrdila, že kyprej je balzám na vnitřní orgány.

Jak ho užívat?

U nás v Čechách se kyprej téměř nevyužívá, navzdory svým silným účinkům. Ve Francii je populární v podobě čaje, obzvláště proti průjmu a vleklým zánětům sliznice žaludku nebo střev.

Příprava je následující: sklidíte horní třetinu kvetoucích výhonků a ve svazcích je usušíte. Jednu lžičku sušené kvetoucí natě potom zalijete 250 mililitry vařící vody, necháte odstát pět minut. Užívají se dva až tři šálky každý den.

Pokud trpíte svědivými či krvácivými ekzémy, nebo se vám špatně hojí zranění, připravte čaj a nechejte ho vychladnout. Pak do něj namočte kapesník či jiný kousek čisté látky a přiložte ho na postižené místo.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, en.wikipedia.org, cs.wikipedia.org