S příchodem podzimu a zimy se všichni více staráme o to, co jíme. Důvod je prostý. V tuto část roku jsme ohrožení mnoha virovými onemocněními, jako jsou chřipky, nachlazení a angíny. Naštěstí se ale podle lékaře můžeme účinně bránit.

Důležitost vitamínů

Strava bohatá na živiny a vitamíny je pro každého z nás absolutní nutnost. I proto bychom nad tím, co jíme, měli přemýšlet. Jedno to totiž rozhodně není. Správná strava může podpořit naše celkové zdraví.

Strava tvoří také přibližně 80 % našeho vzhledu. Na tom se shodují všichni nutriční poradci, kteří tvrdí, že střídmá a nutričně vyvážená strava, plná kvalitních bílkovin, komplexních sacharidů a zdravých tuků je tím, bez čeho se nikdo z nás neobejde.

Není to ale pouze o tom, jak vypadáme, ale také jak se cítíme a jak z přijaté stravy prosperuje naše tělo. Zde opravdu platí rčení, že jsme to, co jíme.

Nutriční specialistka Elena Salamatina uvádí, že pestrá strava dokáže našemu tělu dodat vše, co potřebuje, aby fungovalo, jak má. Řeč je především o důležitých vitamínech, které bychom hlavně teď na podzim a samozřejmě také v zimě neměli opomíjet.

Jaké potraviny je třeba zařadit do jídelníčku, aby našemu tělu nic nechybělo? Zaprvé je to kysané zelí. To je pro naše tělo zázrakem.

Jídlo, které pomáhá

Kysané zelí je plné vitamínu C. Obsahuje také dostatek tělu potřebné vlákniny. Mnoho lidí to ale neví, a tak raději konzumují vitamín C v podobě potravinových doplňků a ve zbytečně velkém množství.

Osm důvodů, proč zařadit kysané zelí do svého jídelníčku:

„Mnoho lidí přijímá nadměrné množství vitamínu C a tím svému tělu spíše škodí. Nadbytek tohoto vitamínu může podpořit vznik ledvinových kamenů. Z tohoto důvodu je způsob přijímají skutečnou stravou přínosnější," uvádí Salamatina.

Kysané zelí je v tomto ohled naprosto nenahraditelné a navíc skvěle chutná. Můžete ho podle Salamatiny konzumovat samotné nebo jej přidat k oblíbenému masu.

Kysané zelí lze ale také zamíchat do těstovin nebo například klasiky československé kuchyně – halušek. I v kombinaci s nimi bude pro vaše zdraví velkým přínosem.

Díky vysokému obsahu vlákniny zlepší pravidelná konzumace této potraviny váš metabolismus a pro ty, kteří mají problémy s vyprazdňováním, je to ten nejlepší způsob, jak s touto komplikací konečně zatočit.

Pozitivní účinky má ale kysané zelí také na nervovou soustavu a mozek. Podporuje také tvorbu červených krvinek a slouží jako prevence rakoviny. Pokud jste kysané zelí do této chvíle nejedli, je nejvyšší čas s ním začít. Na podzim a v zimě dokonale ochrání vaše tělo a vy se konečně budete cítit fit.

Zdroje: www.magyarhirlap.hu, itesco.cz, www.novinky.cz