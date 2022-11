Co vidíte na krku kytaristy slavného Picassova obrazu? Rentgen odhalil tajemství

Tereza Malá

Kytarista.

Foto: Pablo Picasso - The Art Institute of Chicago and jacquelinemhadel.com, PD-US, Creative commons

Obraz Pabla Picassa Starý kytarista patří ke kultovním dílům moderního výtvarného umění. Věděli jste ale, že tento slavný obraz skrývá velké tajemství? Není to jen starý muž s kytarou. Pokud se na obraz podíváte pozorně, uvidíte těsně za hudebníkovým krkem obrys něčeho, co vypadá jako shrbená žena.