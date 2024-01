Ne každý z nás disponuje vnitřní harmonií a neochvějným klidem jako dalajláma. Některé dámy jsou ale doslova jako časované bomby čekající na výbuch. Která znamení zvěrokruhu mají přímo vrozené predispozice k labilnímu chování?

Vnitřní rovnováha nám umožňuje žít normální a zdravý život. V životě zažijeme mnoho věcí, které nás vykolejí z naší stability, ale většinou to nějak ustojíme. Buď požádáme blízké o pomoc, nebo podnikneme osvědčené kroky, které jsme se naučili používat k vlastnímu zklidnění.

Někdy se objeví dny, kdy je to najednou moc a máme pocit, že na nás vše padá. Míra stresu už je neúnosná a stačí, aby náš někdo lehce vytočit a my se jen tak tak ovládneme. V takové situaci vypadáme dost bláznivě, ale brzy se vzpamatujeme a vrátíme do normálu. Alespoň navenek. Některé dámy jsou vysloveně labilní a vyletí do takových záchvatů vzteku, že během chvilky dokáží zničit vše, na čem tak dlouho pracovaly.

1. Býk (20. dubna – 20. května): Nejvíce nestabilní

Rčení „silný jako býk“ nemusí nutně znamenat stabilitu, protože tato síla dokáže být spíše ničivá. Zrozenec Býka se umí proměnit jako mávnutím kouzelného proutku v běsnícího slona v porcelánu. V životě jsou nemotorní přesně jako zmíněný chobotnatec, ale po psychické stránce jsou na tom ještě mnohem hůř.

Tyto ženy mají velmi rychlé zkraty. Jejich krátké spouštěcí mechanismy způsobí, že jsou v mžiku naštvané, uražené, najednou až děsivě milé, a nakonec vybuchnou do neovladatelného běsnícího vzteku. Jsou velmi labilní a fungují doslova na škrtnutí. Dámy ve zrozeny v Býku jsou právě z tohoto důvodu jedním z nejnenáviděnějších znamení zvěrokruhu.

2. Váhy (23. září – 22. října): Velmi nestabilní

Velkou ironií Vah je, že představují rovnováhu. Člověk by si tak automaticky myslel, že jsou to vyrovnané ženy. A ony se tak snaží tvářit, ale opak je pravdou. Tyto dámy mají tendenci být velmi polarizované. Bezesporu inteligentní a sečtělé znamení jen zřídka ovládá své emoce.

O vyváženosti a praktickém přístupu k životu nemůže být úplně řeč. Jakmile Váhu zaskočíte a přistihnete při nevědomosti, velmi znervózní. Pokud na ni příliš tlačíte, zlomí se a uteče do svého bezpečí. Nervozita Vah je podle astrologů pověstná. Ženy narozené v tomto znamení jsou považovány za skutečně labilní znamení.

3. Rak (21. června - 22. července): Nestabilní

Dámy v Raku se prezentují jako jakési povznesené a osvícené bytosti. Oškrábejte tuto fasádu a najdete vystrašené dítě, které není schopné zvládnout svět takový, jaký je. Tyto dámy jsou nervově labilní a ustrašené znamení. Nějakou stabilitu jim poskytuje denní rutina a stejnost.

Když přijde náhlá změna, tak se promění v naivní malou holčičku žmoulající si vlastní copánek v koutku úst. Popřípadě si bude cumlat palec a tvářit se, že to vůbec nezvládne. Na tyto ženy se nelze spolehnout, protože jsou jednoduše nestálé a nevyrovnané.

Zdroje: yourtango.com