Labina Mitevska, talentovaná herečka a režisérka z Makedonie, oslnila diváky jako Vesna ve filmu Samotáři. Tam si zahrála půvabnou, skromnou, nenápadnou, ale přitom velmi charismatickou barmanku, která ukazovala českým klukům ten správný body shot. Za dva roky jí bude 50 let. Jak moc se změnila?

Labina Mitevska se narodila v roce 1975 ve Skopje a od mládí byla fascinována uměním a filmem. Své umělecké vzdělání získala nejprve ve Skopje, poté v Dánsku a na University of Arizona ve Spojených státech. Svůj herecký debut absolvovala v roce 1994 ve filmu Před deštěm, který získal nominaci na Oscara. Postupně si získala mezinárodní uznání za své herecké výkony, včetně rolí ve filmech Welcome To Sarajevo a Loners.

close info Profimedia zoom_in Labina Mitevska v Samotářích

Raketový nástup do českého filmu

Její ikonická role Vesny ve filmu Samotáři jí přinesla popularitu v Česku. Ve snímku z roku 2000 hrála Vesnu, mladou krásnou cizinku, barmanku a ženu, která si s Jiřím Macháčkem labužnicky vychutnávala marihuanu, tedy kromě již zmíněných tequilla shotů. I když se filmová scéna zdála žhavá, Labina prozradila, že použitá tráva byla pouze imitace.

Podívejte se na známou scénu:

Zdroj: Youtube

Po úspěšném období v Česku se Labina vrátila do Makedonie, kde se věnuje nejen herecké kariéře, ale také novinařině a režii.

Jak moc se ale vizuálně změnila? Přestože věk se podepíše na každém, můžeme říci, že Vesnu bychom v Labině stále našli. Změnila se ovšem velmi, pokud jde o životní postoje – tedy v porovnání s její rolí v Samotářích. Je z ní zodpovědná matka a žena hlásající kontroverzní názory. Podívejte se na nové video:

Zdroj: Youtube

Vlastní kariéra režisérky

Labina se velmi zájímá o umění, archeologii a kulturu. Spolu se svou sestrou Teonou Strugar Mitevskou, která je rovněž režisérkou, pracuje na projektech, které mají hluboký společenský a kulturní význam. Jedním z nich je film s názvem When the Day Had No Name, který se zaměřuje na citlivé téma náboženských třenic v Makedonii a vraždy mladých muslimských chlapců v roce 2011. Labina a její sestra plánují natočit tento film jako způsob osvěty a hledání pravdy.

Kromě své herecké a režisérské práce Labina také píše. Pravidelně přispívala sloupky do významného makedonského deníku, kde se vyjadřovala k různým společenským a politickým tématům. Její písemná díla byla oblíbená díky svému otevřenému a upřímnému pohledu na svět.

Výrazná osobnost nejen na plátně

Labina je také hrdou matkou čtyřleté dcery Vegy. Snaží se jí předat lásku ke knihám, umění a kritickému myšlení. Společně s rodinou pracuje na projektech, které mají změnit pohled na svět a přinést povědomí o důležitých tématech.

close info Profimedia zoom_in Labina Mitevska dnes

Celým svým srdcem a uměleckým nadáním Labina Mitevska inspiruje nejen diváky na plátně, ale také lidi ve svém okolí. Její vášeň pro umění, její odhodlání přinášet důležité příběhy na plátno a její odvaha mluvit o citlivých tématech ji činí výjimečnou umělkyní, která má hluboký vliv na svět filmu i společnosti.

