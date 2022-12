Egypt opět překvapil. Vědcům se podařilo něco ohromujícího. Našli u pyramid obří podzemní komplex. Vláda ale výzkum překvapivě zakázala.

Jak se zdá, Egypt je plný archeologických skvostů. Tomu je důkazem i nově objevený podzemní komplex. Proč ale vláda nechce umožnit jeho výzkum? Vědci nad tím kroutí hlavou.

Vědci učinili ohromující nález: U pyramid je obří podzemní komplex

Tento ohromující nález se vědcům podařil v Dahšúru. Místní archeologické lokalitě, která se nachází zhruba 90 km jižně od Káhiry. Právě v tomto místě se nacházejí slavné zbytky Černé pyramidy, kterou nechal vystavět faraon Amenemhat III.

Vědci předpokládají, že to, co objevili, není nic jiného než obrovský márniční chrám. Ten původně tvořil jakýsi komplex, včetně galerií a nádvoří. Toto místo však z pohledu historie není žádnou novinkou. Už sám starořecký historik Hérodotos ho nazval "labyrintem".

Nalezený komplex byl však dlouhou dobu považován spíše za jakousi legendu. Důvodem byl především fakt, že se nachází v podzemí a žádné viditelné "stopy" tedy nejsou. Legenda o něm však bohatě putovala z generace na generaci. A to až do chvíle, než byly objeveny jeho skutečné základy.

Za jeho objevením stojí Flinders Petrie, egyptolog, který tento podzemní komplex v 19. století objevil.

Říká se, že labyrint byl postaven a za vlády Ptolemaia II. zbořen. To, co zbylo, bylo následně použito na výstavbu města Šedyt ležícího v jeho těsné blízkosti. To bylo postaveno na počest Ptolemaiovy manželky Arsinoe.

Vláda ale výzkum zakázala

Ačkoliv byl v 19. století skutečně objeven, pak se na něj "zapomnělo". K jeho znovuobjevení přispěli až archeologové z expedici Mataha. "V lednu se objevilo několik nálezů. Je vzácné, aby se někdy podařilo zcela vyřešit dávné historické záhady," uvedl badatel Ben Van Kerkwy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Velké záhady, jako jsou egyptské pyramidy, jako by nějak odolávaly běhu času, nemění se, když kolem nich proudí jako balvany v řece dějin. Občas naše civilizace udělá nějaký malý pokrok, najde se nová hrobka nebo se objeví nějaký předmět, který je předurčen k tomu, aby se stal dalším exponátem v muzeu," dodal Kerkwy.

Aby však vědci mohli s jistotou říci, co je daný podzemní labyrint zač, je potřeba podrobného výzkumu. V cestě jim však stojí vláda, která jakékoliv výzkumy zakázala.

Že by věděla o tomto komplexu něco, co se veřejnost nemá dozvědět? Ať je to, jak chce, bylo by dobré to zjistit.

Zdroje:

www.express.co.uk

www.thearchaeologist.org

telesol4g.com