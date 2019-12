Tajemný labyrint Richard u Litoměřic: Pravděpodobně ukrývá nacistický poklad

Hluboko pod litoměřickým kopcem Bídnice se vine obří komplex podzemních továren Richard I - III, který měřil až 55 kilometrů. Své jméno získal po místním starém dole.

Každý metr chodeb se stal svědkem utrpení vězňů koncentračních táborů, kteří na sklonku války v roce 1944 museli v hrůzných podmínkách vybudovat tuto dokonalou fabriku. Sem totiž nacisté z rozbombardovaného Německa převedli výrobu tankových motorů a elektroniky. Obrovský labyrint byl důkladně obehnán ostnatým drátem a podminován.

I když po osvobození Richarda vyrabovala Rudá armáda, koridory a sály ani 64 let po válce nevydaly všechna svá tajemství. Do dvou zavalených úseků továrny Richard III se dodnes nepodařilo nikomu proniknout. Záhadou tak zůstává, co je za tunami odstřeleného betonu skryto.

O Richardovi se tak mluví v souvislosti s úkrytem proslulé Jantarové komnaty, kterou Němci ukořistili na předměstí Leningradu, a pak se po ní slehla zem. Richard III může skrývat i část archívů SS nebo dokumentaci k některým tajným zbraním, a to nejen raketám V1 a V2, ale také V7, což byl legendami opředený bombardér, který díky svému diskovému tvaru měl vypadat podobně jako létající talíř UFO. Ve spleti nepřístupných podzemních chodeb se mohou skrývat též bedny s dokumentací k německému jadernému programu.