Jako vystudovaného učitele chemie a biologie pro základní školy ho vždy zajímala příroda. V jeho bytě, kterému přezdívá „malá televizní ubytovna”, proto pokojové rostliny nesmí chybět. Pomáhají mu relaxovat a nabrat síly na další natáčení.

Láďa Hruška tráví v práci až dvanáct hodin. Navíc je často na cestách. Koupi bytu proto pečlivě zvažoval. „Preferoval jsem čistě účelové bydlení, abych to měl kousek do redakce,” řekl serveru Aktuálně.cz. Nakonec si vybral nezařízené 2+KK v Praze - Karlíně v budově z 60. let minulého století, která je součástí experimentálního sídliště Invalidovna.

„Má velmi zajímavou historii. Nejdříve sloužila pro mladé nezadané lidi, poté jako herecká ubytovna. Chvíli tu žila například Stella Zázvorková nebo Vlastimil Brodský. Dnes se zde byty pronajímají jen krátkodobě přes Airbnb. Jsem tu proto trochu jako Robinson na opuštěném ostrově,” vysvětluje.

Domácí útočiště

Láďa svou domácnost vybavil skromně, ale prakticky. V úzké předsíni má vysoký botník, v ložnici má kromě postele také zrenovovanou dřevěnou krabici, která slouží jako noční stolek. Obýváku dominuje designový stolík a světlá kožená sedačka, jež ladí s kuchyňskou linkou a jídelním stolem se čtyřmi židlemi.

close info Profimedia.cz zoom_in Ložnice Ládi Hrušky

„Nemám ani myčku, ani pračku. Nevešly by se mi tady. Využívám proto společnou prádelnu,” konstatuje pětačtyřicetiletý autor bestselleru z roku 2014, kulinářský experimentátor a milovník různých vychytávek. Ty mimo jiné zkouší i ve svém bytě.

„Třeba když si vyčistím zuby, pastou přejedu i chromovaný kohoutek, nebo poté, co sním banán, tak si slupkou vyleštím boty,” řekl pro Blesk.cz. Na druhou stranu přiznal, že se snaží nezabývat zbytečnostmi. „Co tu bydlím, tak v ložnici nemám světlo. Nepotřebuji ho. Když večer přijdu z práce, akorát padnu do postele.”

close info Profimedia.cz zoom_in Láďa Hruška miluje pokojové rostliny.

Rostliny a terasa

I přesto jeho byt vypadá zabydleně a útulně. Je totiž plný pokojových rostlin. „Většinu jsem buď zachránil před vyhozením nebo dostal od fanoušků. Velmi se jim tu daří. Žijí si tu vlastním životem a vyhovuje jim, že jim nenarušuju jejich mikroklima,” směje se Láďa Hruška.

close info Profimedia.cz zoom_in Láďa Hruška na terase

Když má volný čas, rád ho tráví na komunitní střešní terase, z níž je výhled na Pražský hrad, Petřín i Vítkov, nebo v malé suterénní posilovně. Večer si také rád zajde do místní vinárny. „Nad sklenkou nasávám inspiraci a hledám respondenty do svých reportáží. V pondělí se pak setkává parta místních rodáků, kteří mě pasovali mezi sebe.”

