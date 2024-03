Jak si ulehčit práci a ušetřit? Na to je šestačtyřicetiletý milovník vychytávek expert. Není divu, že mezi hlavní kritéria při koupi bytu byla jeho velikost a dostupnost MHD. Když se objevil střešní 2+1 Praze – Karlíně v budově z 60. let minulého století, neváhal a „televizní ateliér” si pořídil.

„O historii domu jsem nevěděl vůbec nic, až časem jsem zjistil, jak je vzácný,” přiznává magazínu Aktuálně. Jedná se totiž o první výškovou budovu francouzského typu postavenou v Praze. V roce 1968 proto dostala architektonickou cenu.

Díky tehdejší proslulosti se v ní točil interaktivní pořad Kinoautomat a sloužila jako herecká ubytovna. Po jejích chodbách se tak procházeli například Miroslav Horníček nebo Stella Zázvorková.

„Byt jsem našel před deseti lety přes inzerát v novinách a hned mě zaujal. Do televize Prima, kam jsem denně jezdil natáčet, jsem to měl kousek, to bylo klíčové,” směje se. Za pár týdnů se již stěhoval do desátého patra. Nad ním již není nic, jen společná střešní terasa.

„Ačkoli mám z výše respekt, tady se cítím naprosto bezpečně,” říká. Pohodlné posezení s výhledem na moderní čtvrť i zeleň v dálce využívá hlavně ráno během snídaně.

Jak bydlí Láďa Hruška

Láďa Hruška miluje jednoduchost. „Nerad jsem otrokem čehokoliv,” prohlásil v rozhovoru pro server onlyu.cz. Jeho byt proto připomíná studentskou buňku na kolejích, která je vybavená jen tím nejnutnějším.

V úzké předsíni má vysoký botník, v ložnici postel a zrenovovanou dřevěnou krabici, jež slouží jako odkládací stolek. Obýváku dominuje světlá kožená sedačka a designový stolík, ladící s jídelním stolem se čtyřmi židlemi. Kuchyňský kout je překvapivě malý. To však redaktorovi nevadí, vaří totiž jen vzácně.

„Nemám ani myčku, ani pračku. Není tu na ně místo. Využívám proto společnou prádelnu v suterénu domu. Mít hodně nábytku přináší provozní komplikace. I po deseti letech trčí ze zdi dráty, na nichž má být světlo, ale není, protože ho nepotřebuji,” říká nahlas to, co si většina milovníků minimalismu jen myslí.

Navíc tráví v práci až dvanáct hodin, je pravidelně na cestách a o víkendech opravuje starý dům se zahradou v Městci Králové. Ve svém „televizním ateliéru” většinou jen přespává.

Byt známého koumáka

I přesto vypadá Láďův byt zabydleně. Své místo tu totiž mají jak dárky od fanoušků, tak pokojové rostliny.

Důvod je jasný. Nejznámější český koumák vystudoval biologii a chemii. Přírodopis a dílny dokonce vyučoval i na základní škole, ještě před startem své úspěšné televizní kariéry.

„Už jsem se viděl, jak se budu jako pan Větvička potulovat po botanické zahradě, ale osud tomu chtěl jinak. Kompenzují si to proto ve svém malém bytečku,” řeklv rozhovoru pro Blesk.cz.

Většinu zeleně zachránil před vyhozením – ošetřil ji, přesadil a dodal hnojivo. „Velmi se jí daří. Asi jí vyhovuje, že jsem tu málo a nenarušuju ji její mikroklima,” směje se.

