Pokorný, šlechetný, s plachým chlapeckým úsměvem a neuvěřitelně lidský. Takový byl člověk, uznávaný herec a pedagog Ladislav Chudík. V životě poznal trpké i sladké ovoce lásky, prožil peklo na zemi. Před zhroucením ho zachránila role primáře Sovy. Štěstí v osobním životě si ho nakonec našlo.

Bez sebevědomí

Slovenský herec Ladislav Chudík se narodil v obci Hronec dne 27. května 1924. Přestože byl vynikající nadaný herec s kultivovaným a noblesním projevem, neustále se potýkal s nedostatkem sebevědomí, vůbec si nevěřil, což má kořeny v jeho dětství. Jeho otec hutní mistr bojoval v první světové válce a prodělané útrapy ho poznamenaly. Na malého Ladislava byl velmi přísný a kladl na něho vysoké nároky. Týral ho fyzicky i duševně. Bil ho, za trest nechával klečet na kukuřici, slovně ho ponižoval. Vtloukal mu do hlavy, že je k ničemu, že z něho nic nebude.

Již v jedenácti letech odešel Ladislav z domu studovat do Kremnice gymnázium. S rodiči se prakticky nestýkal. Pocit, že neuspěje, se odrazil také ve vztahu k ženám, byl ostýchavý. Na střední škole tajně miloval o rok mladší Ľudu, později o dva roky mladší Máriu, budoucí maminku herečky Zuzany Kocúrové. Ne, že by se o ženy nezajímal, ale lásku na celý život, jak věřil, potkal až ve třiceti. Zažil s ní ale peklo.

Do dvaceti nesnesitelných let

Ladislav Chudík během studií a počátkem své herecké kariéry prožíval šťastné období a potkal velkou lásku. Byla jí o dva roky mladší, dvakrát rozvedená Helena, česká redaktorka slovenského literárního týdeníku Kulturní tvorba. Maminka svatbu s ní neschvalovala, přesto se s ní ve svých Kristových letech ve Starém Smokovci při skromném obřadu jen se svědky oženil. Nad zprvu šťastným manželstvím se začaly stahovat černé mraky, když začala trpět epilepsií a měnila se jí osobnost. Její chování se nedalo předvídat, záchvaty vzteku střídaly nevysvětlitelný hněv, zloba, slovní útoky.

Její stav se zhoršoval, z nabízené pomoci herce osočovala a on psychicky velmi trpěl. Duševně nemocnou ženu ale nedokázal opustit, nechal se jí ovládat. Po srpnových událostech Chudíka, velkého vlastence dokonce přiměla k útěku do Rakouska. Zařídila pro svou a jeho matku pasy, on tři ženy nemohl jen tak nechat odjet. Naštěstí si pro něho za měsíc přijeli jeho studenti, což ho velmi dojalo, a po tříměsíční smlouvě s divadlem na jednu menší roli se vrátili domů.

Obětování a záchranné lano

Na počátku 70. let se Helena najednou ocitla v naprosto nepříčetném stavu, na pokraji šílenství. To se už bez lékaře neobešlo. Následné vyšetření odhalilo nezhoubný nádor na mozku, který byl příčinou změn jejího chování. Kvůli neobvyklému tvaru se ho nepodařilo celý odstranit. Po operaci se její stav, už tak neúnosný ještě zhoršil. Její výbuchy a záchvaty pro něho byly nesnesitelné, ale odmítala se léčit. Přišla o práci, měla pocit, že se na ni lidé dívají jako na blázna a stranila se jich. Byla v invalidním důchodu, ale nabídku na domácí práci odmítla.

K Chudíkovu zoufalství si navíc našla podivnou zálibu – stěhování. Měnila byty a herec se dostal do finančních problémů a kvůli „machinacím“ do soudních sporů, ze kterých se dostal až po osmi letech. V té době ke vší té bídě měla mozkovou mrtvici, za což vinila herce. Ocitl se psychicky úplně na dně, chtěl si dokonce sáhnout na život.

Ten mu zachránila nabídka na roli primáře Sovy v Nemocnici na kraji města, ač ji zprvu nechtěl vzít. Nejenže si nevěřil, ale také kvůli depresím, kterými začínal trpět. Přijal ji na radu přítele psychiatra Miroslava Plzáka. Ten mu také řekl, že jestliže se žena nebude léčit, ať se rozvede, jinak skončí v blázinci. Ne obrazně, doslova. Natáčení v Praze, práce, změna prostředí, učení se spoustě textů mu jen prospělo. Pochopil, že jestli s ní zůstane, sám sebe zničí a Heleně nepomůže. Sice s výčitkami, ale od Heleny odešel. Za dva roky se rozvedli.

close info Archiv redakce / Česká televize / Archiv redakce / Česká televize zoom_in Primář Sova si získal srdce televize diváků

„Třicet tři“

Během nesmírně těžkého období hledal blízkého člověka, ženu, které by se mohl svěřit. Napsal pár milostných dopisů Emilii Vašáryové, ta měla své problémy a jeho lásku neopětovala. Štěstí si ho nakonec našlo způsobem hodným zfilmování. V době natáčení v Praze potkal třiadvacetiletou studentku práv Alenu, která si přivydělávala jako komparzistka. O přestávce si povídali. Vyměnili si adresy, aby jí mohl poslat lék na drobný kosmetický problém, který ji trápil a u nás nebyl k sehnání. Poslal a tím to skončilo. Ale jen tehdy.

Ona se mezitím vdala, narodila se jí dcerka Berenika, rozvedla se, na její výchovu zůstala sama. Po deseti letech se stěhovala a jen tak ji napadlo, že mu pošle svou novou adresu, zeptá se ho, jak se má. Začali si dopisovat, Chudík ji pozval na své představení v Praze. Nesehnala hlídání pro dcerku, tak ho pozvala k sobě domů. Povídali si, pak psali, navštěvovali a velmi se sblížili.

close info Archiv Chudíkových / Česká televize zoom_in Novomanželé Chudíkovi ve svůj štastný den

V roce 1982 si po pár měsících, když jí bylo třiatřicet, řekli své ano. Chudík si sedmiletou Bereniku osvojil, velmi zamiloval a byl jí vzorným otcem. S Alenou prožil krásných a šťastných třicet tři let. Obě u něho byly v nemocnici, když ve věku devadesát jedna let dne 29. června 2015 vydechl naposledy.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Herec ve svých devadesáti letech

