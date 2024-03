Jasmína Maurerová 14. 3. 2024 17:04 clock 4 minuty gallery

Ladislava Gerendáše zvaného Gézu vídali televizní diváci v estrádních pořadech s kapelou Ivana Mládka nebo v seriálu Hospoda. Co dnes dělá někdejší trumpetista a herec? A proč už nechce svá největší léta slávy připomínat?

Gerendáš dnes žije v Karlových Varech a o návratu na televizní obrazovky nebo pódia koncertních hal nechce ani slyšet. Dnes již osmasedmdesátiletý bývalý hudebník si užívá zaslouženého důchodu a nehodlá na tom nic měnit. Ačkoliv mu svět showbyznysu už nic neříká, na svou milovanou trubku si přeci jenom občas foukne. Stejně tak sleduje, co se na jazzové scéně děje.

„Na své kolegy se dívám a přeju jim to. Jak jsem již říkal, bylo to pěkný a jsem rád, že jsem to mohl dělat,“ řekl už před léty pro týdeník Sedmička. Ale i přesto, že je Géza už pán v letech, apetit ho ani dodnes neopouští. Alespoň ne, co se týká dam a slečen. Sám je celý život bez partnerky, ačkoliv o ženy nouzi nikdy neměl.

„Holky za námi chodily do šatny, nedalo se tomu ubránit. Úplně ctný teď nejsem, ale stárnutím to přece jen trochu utichá,” posteskl si trochu při vzpomínce na bujará léta s Banjo Bandem Ivana Mládka. Na otázku, jestli se nebojí, že zůstane až do smrti sám, odpovídá poměrně s klidem.

Holky na něj stále letí

„To je možná jediná věc, která mě trochu trápí. Kdo mi udělá čajíček, až jednou nebudu moct ráno vstát z postele. Jenže tuhle starost umím rychle zahnat. Někdo se samoty bojí, ale mně prostě vyhovuje. Když máme třídní sraz, jsou ostatní spolužáci už rozvedení, někteří i víckrát, a já jediný svobodný,” porovnává svůj osobní život se svým okolím věčný mládenec Géza.

Děvčata na něj prý ale stále letí, jen už ne tak moc, jak tomu bývalo kdysi v minulosti. Ani on ke krásným ženám není lhostejný, ale už jen co se týká nevinných pohledů. Navíc ty, které by ho chtěly, zase nezajímají jeho.

„Hlavně rozvedené nebo vdovy. Ale já opravdu nechci měnit svůj stav. Takhle je to skvělé. Jsem rád sám. Ono je to tak, že napřed jsem měl spoustu času, a teď už mi to zase nestojí za to,” pochvaluje si svůj současný život a dodává, že i když mu zemřela maminka, tak si ponechal uklízečku, kterou měla. Pak ale zjistil, že všechny domácí práce v klidu zastane sám.

Nebyl ani na výročí Banjo Bandu

Na stará kolena se i vrátil do svého rodného města, kterým jsou Karlovy Vary. Je z něj prý zase normální občan a mluví pouze do záležitostí obyvatel města, což ho baví. Ke kapele se ale vracet nechce a ani nehodlá. Dokonce odmítl účast i na akci k padesátému výročí působení Banjo Bandu, která byla před několika lety v divadle Broadway.

„Nebyl jsem tam, i když mě zvali. Co bych tam dělal?,” klade sám sobě otázku a vzpomíná, jak kvůli hraní v Banjo Bandu v podstatě nebyl pět let doma. To mu stačilo a na zašlou slávu vzpomínat už nechce. Ve svém bytě ve Varech je spokojený, stejně tak, jako celkově se svým dosavadním životem.

Vtipným faktem na závěr je, že si ho lidé občas pletou se skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Ačkoliv Gerendáš podobu nevidí, uznává, že na tom “asi něco bude”. Oba pánové jsou menšího vzrůstu, nosí svůj pečlivě pěstěný knír, brýle s kovovými obroučkami a v neposlední řadě mají také oba co do činění s muzikou.

„Někdo mě občas i tady zastaví a spustí – pane Uhlíři... A slyšel jsem, že jemu už taky řekli pane Gerendáši,“ směje se při tomto tématu bývalý člen Banjo Bandu. Nicméně velkým rozdílem mezi oběma je to, že Uhlíř byl ženatý hned dvakrát, zatímco Gerendáš už asi zůstane navždy svobodným “mládencem”.

