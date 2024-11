Externí autor 7. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Ladislav Hruška dlouhé roky patřil k nejvíce oblíbeným televizním osobnostem. Nejdříve se proslavil jako kuchař rychlých a levných receptů, později měl kutilský pořad. Hned několikrát na veřejnost vyvedl svou sympatickou maminku. Na první pohled je jasné, po kom zdědil podobu.

Do povědomí televizních diváků se Láďa Hruška dostal hlavně kvůli svému pořadu na TV Prima Vychytávky Ládi Hrušky. Později měl v oblíbeném Top Star magazínu vlastní rubriku s názvem Nouzovky.

Pyšná matka

Láďa Hruška diváky pravidelně ohromoval svými netradičními recepty. Nejvíce ovšem uhranul fanoušky receptem, ve kterém hrály hlavní roli kuřecí kůžičky.

„Po zveřejnění kuchařské reportáže u nás dokonce načas nebyly k sehnání. Řezníci mi za to děkovali. Kamarádi mi kůžičky dodnes vozí z Dubaje, kde se na každém rohu prodávají jako delikatesa podávaná s octovou omáčkou,“ vzpomínal pro iDNES.

K vaření se Láďa Hruška nedostal náhodou. Tuto vášeň měl už od dětství. „Rád mi pomáhal v kuchyni. Od babiček a maminky se obecně nejlíp učí. Pamatuji si, jak mě překvapil, když mu bylo asi sedm nebo osm. Zrovna jsme se vrátili z výletu a Láďa udělal boží milosti. Žasla jsem. Dodnes cítím tu vůni a vidím před sebou ty dokonalé tvary cukroví. Uvařil nám k němu i čaj a kávu,“ řekla otevřeně matka populárního televizního kuchaře Marie Hrušková.

Velký úspěch Hrušku rozhodně nezměnil. I přes obrovskou popularitu zůstal skromný. „Rozhodně nejsem rozhazovačný typ. S penězi se snažím nakládat prakticky a efektivně. Nejlépe tak, že někomu udělám radost. Zdraví si za peníze nekoupíme, ale právě radost díky nim udělat můžeme. A teď si ji děláme tím, že rekonstruujeme bydlení,“ svěřil se Hruška v roce 2020.

Pečující syn

Láďa Hruška si se svou matkou i sem tam společně zavaří. Tato chvíle nastane jen, když je u ní na návštěvě v Městci Králové. „Ovšem když ho navštívím u něj v Praze, do kuchyně mě vůbec nepustí. To je takové naše nepsané pravidlo,“ práskla matka slavného kuchaře.

„Která maminka by nebyla pyšná na své dítě, které se vypracuje vlastní pílí do médií. Prožívala jsem to ale spíš uvnitř sebe, navenek jsem to nedávala moc znát. Ani před kamarádkami, které se mě na Láďu vyptávaly,“ přiznala pyšně.

Láďa se ukázal hned několikrát jako naprosto ukázkový syn. O své rodiče pečoval v době, kdy se potýkali se zdravotními problémy. Právě jeho matka Marie prodělala v roce 2021 plicní embolii. Jeho otec byl v tom stejném roce na operaci páteře.

Matka Hrušky se ze zdravotních potíží dostala. Jeho otec vleklým zdravotním potížím podlehl letos.

Vizuální podoba

Marie Hrušková svého syna čas od času doprovodí do společnosti. Sympatická blondýnka vypadá naprosto skvěle. Udržuje si perfektní postavu a nosí trendy účes.

Na první pohled je jasné, že si jsou vizuálně opravdu podobní. Výraznější nos, plachý pohled i úsměv zdědil Hruška právě po sympatické matce.

Zdroje: iDNES, CNN Prima, Expres