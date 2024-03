Ladislav Křiváček je herec s tváří, jež byla i díky hustému plnovousu a dalším rysům k rolím psychopatů bohužel předurčena. Skvěle jednoho ztvárnil například v epizodě kultovní Nemocnice na kraji města. Herec byl navíc trochu podivín, byť velmi talentovaný. Zemřel předčasně.

Herec Ladislav Křiváček se narodil 13. září roku 1940 do období Protektorátu. Objevili v sobě herecké nadání, a měl štěstí – hned po absolutoriu na pražské DAMU dostal angažmá v Divadle E. F. Buriana. Ve svém celoživotním angažmá tak setrval 26 let, až do své předčasné smrti. Dožil se pouhých 48 let.

Povaha velmi obtížná

Jeho tvář si pamatujeme z celé řady rolí, a nutno říci, že většinou to byly role nějak vyšinutých šílenců a podivínů. K tomu ho předurčovaly jeho vzhled i povaha. Byl temperamentní, ale poměrně snadno vznětlivý, velmi energický a vitální.

Širokou paletu jeho rolí tak většinou naplnilo ztvárnění nějak narušených postav, ať už se jednalo o zádumčivé či jinak netradiční charaktery, ale i drsné a kruté muže. Ostatně měl na to právě i vizáž – měl málo vlasů, ostře řezané rysy a jeho podivínský vzhled dokresloval především jeho bohatý a huňatý plnovous.

I v osobním životě startoval jako čertík z krabičky, byl cholerický a impulsivní, takže s jeho rolemi zde byla skutečně velká podobnost. Navíc byl samotářský, s herci se nepřátelil ani nijak nedružil. Udělal si svou práci a okamžitě se stáhl do ústraní.

„Byl to svéráz. I když se nikdy moc nebavil, měl jsem ho rád. Byl hodně svůj, ale byla s ním sranda. K tomu, aby ho člověk nastartoval, stačilo opravdu málo. Byl to rozený cholerik,“ vzpomínal na hereckého kolegu například herec Jiří Krampol.

Divadelní a filmové role

Křiváček odehrál za téměř třicet let velké množství divadelních i filmových rolí. V divadle hrál jak v klasických dílech (Večer tříkrálový, Sever proti jihu, Zkrocení zlé ženy, Julius Caesar, Sen noci svatojánské, Višňový sad a mnoho dalších), tak v moderních inscenacích.

Nebyly to většinou role hlavní, ale jeho výkony byly velmi výrazné a vzhled snadno zapamatovatelný. Možná i proto hrál většinou buď psychopaty nebo naopak psychiatry. K tomu měl zřejmě nejblíž.

Menší i větší role ztvárnil i na filmovém plátně. Zahrál si studenta, brigádníka, traktoristu, karbaníka, pikolíka, dělníka i politického funkcionáře, ale i šafáře nebo velitele věznice. Plejáda jeho rolí byla velmi různorodá, všechny ale byly podivné jako on sám a ve většině vypadal velmi neupraveně.

V 70. letech moc nehrál, normalizační prostředí nebylo jeho dobou, ale v příštím desetiletí se jeho situace a obsazování zase zlepšilo. Pamatovat si ho můžeme třeba jako zřízence Piroha v Už zase skáču přes kaluže, kriminalistu Trepinského ve známém detektivním filmu Na kolejích čeká vrah nebo příslušníka Veřejné bezpečnosti v psychologickém filmu Stín létajícího ptáčka.

V 80. letech se objevil i v pohádkách, za všechny vzpomeňme například Pohádka svatojánské noci nebo O zatoulané princezně, kde si zahrál čerta. Pamatovat si jej můžeme i ze Slavností sněženek jako myslivce nebo pana Pazderu ze Třetí skoby pro kocoura.

K jeho nejslavnějším rolím patří například hospodář v až děsivém filmu Zániku samoty Bernhof. Hrál v televizních inscenacích a hojně vystupoval i v rozhlasových hrách, protože jeho hlas byl, stejně jako on sám, velmi specifický.

Seriálová éra

Seriálové epizody, které jej proslavily (Bílé linky a Modrá světla), ale byly v rámci seriálu Nemocnice na kraji města, který tehdy sledoval celý národ. I zde se jednalo o podivína, který chtěl sekerou rozsekat primáře Sovu, jeho naprostý povahový opak.

V seriálech se ostatně objevoval také často – od 30 případů majora Zemana, přes Ženu za pultem, Sanitku až k Rodákům. V Sanitce to byla role šíleného Jarolímka, který coby sebevrah skákal ze střechy do plachty.

A dokonce Křiváčka znají i děti – hrál v Létajícím Čestmírovi anebo dětmi oblíbeném seriálu Lucie, postrach ulice.

Zde se podívejme na jednu z jeho typických podivínských rolí:

Zdroj: Youtube

Překvapivá smrt

O jeho osobním životě toho není moc známo, protože jak neměl kamarády, nikomu se moc nesvěřoval. Vážnou a stabilní známost ale nejspíš neměl, jeho kolegové se domnívali, že jeho vztahy byly stejně podivné, jako byl on sám. Samozřejmě nikdy nebyl ženatý.

„Své podivíny hrál báječně a odehrál mi jich v mých televizních dílech celou řadu, byl to nápadný nenápadný chlap, ale poctivý herec, který režiséra nikdy nezklamal,“ říkal o něm režisér Jiří Adamec, který dodal, že podle něj herec i svou pověstnou choleričnost tak trochu hrál. „Jeho image mátla a možná to dělal úmyslně... Podle mě svými vousy a podivínským vzhledem naprosto a vůbec neodpovídal tomu, jaký to byl člověk.“

Jeho smrt přišla náhle a nečekaně, a to mu nebylo ještě ani 49 let. Jako příčina smrti byl označen infarkt. Sametové revoluce a převratu se nedožil, protože zemřel v březnu roku 1989.

