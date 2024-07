Externí autor 20. 7. 2024 clock 5 minut gallery

Kytarista, zpěvák a skladatel. Všechna tato označení sedí na hudebníka Ladislava Křížka, který vloni oslavil už šedesáté narozeniny. Jeho kariéra je velmi bohatá, se svými kapelami sklízel úspěchy, kde se dalo, střihl si duet i se samotným Mistrem Gottem. Co dělá dnes?

Ladislav Křížek se narodil 24. dubna 1963 v Lounech. Jeho kariéra začala v dnes již zapomenuté skupině s názvem B.M.M., ze které se poté přesunul do kapely z Žatce, která se jmenovala NERVUS VEGUS. Skutečný start ale zažil až v pražské skupině TAM, kde ovšem také moc dlouho nevydržel.

Jednoho dne roku 1985 totiž dostala kapela TAM nabídku vystupovat jako předkapela na koncertě skupiny Orient. Takováto příležitost se samozřejmě neodmítá a co se také neodmítá je nabídka členů skupiny Vitacit na post zpěváka. Jak jsme se ale z Orientu dostali k Vitacitu?

Členové kapely Vitacit se totiž přišli podívat na koncert Orientu. A proto, že jim právě odešel zpěvák David Horyna, poohlíželi se po novém frontmanovi. Když pak viděli vystoupení předkapely TAM, Ladislav Křížek se jim velmi zamlouval. Nabídli mu místo zpěváka u nich v kapele a Křížek to samozřejmě bez váhání přijal.

Vitacit a odchod do Citronu

Od roku 1985 byl tedy Ladislav členem kapely Vitacit, se kterou se za pomoci spolupráce s Milošem „Dodo“ Doležalem vyšplhali až na přední příčky tehdejšího populárního rozhlasového pořadu Větrník.

Mezi jejich nejznámější skladby patřily To se nesmí stát a Znám chyby svý. První zmíněná se stala tolik úspěšnou, že to byla právě on skladba, kterou posluchači katapultovali mezi nejoblíbenější skladby roku 1985. Kapela byla tak populární, že vyprodávala sály, kde se dalo.

V roce 1987 se pak stalo něco, co nikdo nečekal. Ladislav Křížek z kapely odešel. Nevydal se ovšem na sólovou dráhu, jak by mnozí mohli očekávat, ale jeho novým působištěm se stala ostravská kapela Citron. S kyselou pachutí se pak nesly i poslední koncerty Vitacitu.

Do Citronu se dostal Křížek „díky“ tomu, že si jejich dosavadní frontman zlomil nohu a kapela hledala náhradu. Ladislav se okamžitě zapojil do chodu kapely a společně nahráli desku s názvem „Radegast“. Citron sklízel úspěchy na všech frontách, kapela získala Zlatého slavíka, jezdila na turné do zahraničí, vystupovala v televizi.

V roce 1989 se ovšem v kapele začaly objevovat neshody, z připravovaného alba vzniklo jen demo a v témže roce uskupení opouští jak Ladislav Křížek, tak Jaroslav Bartoň. Tihle dva pak spolu zakládají novou kapelu, kterou pojmenují Kreyson.

Jednou z nejúspěšnějších písní kapely byla Vzdálená. Ta bořila veškeré žebříčky domácích hitparád. Kreyson se svou show na turné sklízela obrovský úspěch. Křížek se ovšem rozhodl „jet i na vlastní pěst” a vydává sólová alba. V roce 1994 pak získává „diamantovou desku” za 400 tisíc prodaných nosičů.

V autě si country nepouští

Pak ovšem v roce 1997 přichází další kapela, kterou Křížek zakládá se svým bratrem Miroslavem, a i Damiens, jak se jmenovala, slaví obrovský úspěch. V roce 1999 kapela získala na Slavíkovi ocenění „Skokan roku”. Ladislav Křížek spolupracoval také se samotným Karlem Gottem, hostoval na jeho koncertech a o Vánocích roku 2001 si Ladislav v Karlem střihli dokonce společný duet na Gottově vánočním turné.

Minulý rok tento oblíbený zpěvák oslavil už šedesáté narozeniny. On sám podle svých slov „nezdědkovatěl” a nepřeladil si v autě na country, jak by možná mnozí předpokládali. „Mám rád dobrou hudbu, třeba Prince, Nazareth, Deep Purple, Led Zeppelin. Pouštím si desky, poslouchám muziku, kterou jsem měl rád jako mladej kluk,” prozradil v rozhovoru pro iDnes.cz.

Nicméně už to zkrátka není jako když mu bylo dvacet, a tak i přesto, že hudební vkus si zachoval, myšlenky se mu v hlavě honí jinačí. „Ve dvaceti nic moc neřešíš, ve čtyřiceti už začínáš brzdit a rekapitulovat, v šedesáti letech už rekapituluješ hodně. Věci si chceš ujasnit, přemýšlíš, co bys chtěl prožít a jak bys to chtěl prožít. Šedesátka je o určitém smíření, říká se tomu také „mlátit hlavou do zdi,” líčí s úsměvem a dodává, že je vděčný za to, že svou hudbou stále může dělat lidem radost.

Shodil máničku a našel duševní pohodu u Boha

S přibývajícím věkem se nesou i jiné aspekty, jako například ztráta vlasů. Křížek už dávno nemá hřívu jako Zlatovláska, kterou jsme byli zvyklí vídat po většinu jeho kariéry. Už před časem se tak rozhodl dlouhou „máničku” shodit. Co ovšem neshodil je pár kilo navíc. Tyto faktory naštěstí vůbec nemají vliv na jeho hlas a hudební vystoupení.

Zpěvák našel duševní pohodu i díky víře v Boha. „Víra je dar. Pán mi ukázal, že kdybych šel tou starou cestou, přijdu do pekla, a to jsem viděl,“ rozvyprávěl se v talkshow u Zuzany Bubílkové – Koho čas vzal.

