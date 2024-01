Čas měří všem stejně, celebritám i obyčejnému člověku. Kdysi bouřliváku Ladislavu Křížkovi naměřil už šedesátku. Něco mu dal, něco mu vzal. Připravil ho o nějaký ten vlas, ne však o lásku v jeho srdci a daroval mu poznání.

Zpíval si už „na houbách“

Zpěvákem se člověk nestává, ale rodí, říká Ladislav Křížek. On se jím narodil s velkým hlasovým rozsahem a skladatelským talentem v Lounech dne 24. dubna 1963. Ačkoli nepochází z hudební rodiny, zpíval a předváděl se od malička. Svou první skladbu Vzdálená, která stala hitem 90. let, složil už někdy v šestnácti, kdy měl svou první kapelu se svým bratrem Miroslavem. S ním pak založil popové duo Damiens (1998-2005), které se stalo nesmírně populární. Písně, které nazpívalo si získalo srdce obrovské posluchačské obce. Ladislav a Miroslav zpívali i v muzikálech, jejich tři alba získala ocenění Zlatá deska.

Ladislav a Miroslav Křížkovi jako duo Damiens

Za počátkem slavné Křížovy kariéry však musíme o několik let zpět.

K rocku

Navzdory svému obrovskému talentu se Křížek nedostal na konzervatoř, vystudoval tak strojní průmyslovku. Nechtěli ho ani v Armádním uměleckém sboru. Přesto si cestu k hudbě našel. Na počátku 80. let zpíval ve dvou oblastních kapelách, pár měsíců pak v pražské skupině TAM, kde si ho na jednom koncertu povšimla metalová Vitacit, která v té době sháněla zpěváka. S ní se dostal na koncertní podia (1985), vyprodával koncertní sály a začal poznávat chuť slávy, pocit, který vnitřně cítil jako kluk, když si hrál před kamarády na zpěváka, pocit, který tehdy nedokázal pojmenovat.

O dva roky později skupinu nečekaně opustil.

Láďa Křížek ve videoklipu Vzdálená se skupinou Kreyson

Další velký úspěch zaznamenal v hard rockové a heavy metalové skupině Citron. Již (její třetí), s ním však první album Radegast bylo „zlaté“, zlato s kapelou získal Křížek také ve Slavících (1988). S ní pak zažil velký potlesk na turné doma i v zahraničí. Po neshodách z ní ale spolu s kytaristou Jaroslavem Bartoněm odešel, aby s ním založil Kreyson (1989), které hned na počátku zajistila raketový vzestup Křížkova Vzdálená. Přišla další alba, vyprodané sály, ale i Křížkovy slavné duety s operní divou Evou Urbanovou, Darinou Rolincovou (dnes Darou Rolins) nebo Karlem Gottem.

Poté rocker trošku „zmírnil“ v již zmíněné popovém období s bratrem, následoval návrat k „Citronům“, poté k obnovené Kreyson a…

Ladislav Křížek se svými syny a manželkou Taťanou (1999), kterou si vzal v roce 1985. Po pětatřiceti letech se po rozvodu každý vydal svou vlastní cestou. Mají dvě vnoučata.

Slávou na okraj propasti

Počáteční sláva rockerovi stoupla do hlavy, užíval si ji plnými doušky stejně jako alkoholu. Na hřbetu „divokého koně“ se kolem třicítky tryskem vřítil do osobní krize, kterou chtěl ukončil sebevraždou. Stačilo málo a z vrcholu mohla jeho cesta strmě vést na dno hluboké propasti. Naštěstí se vzpamatoval včas a ze scestí ho prostřednictvím kněze odvedla víra v Boha. S ní pomalu nacházel svou vnitřní rovnováhu, pokoru, bez níž dle jeho mínění nelze dojít k poznání. On k němu došel. Stal se z něho jiný člověk a postupně pochopil, že ten pocit, který jako kluk cítil není „sláva“, ale pocit, že dává lidem radost. Že to je ten dar, který dostal na svět z hůry v podobě hudebního nadání.

Kde radost rozdává dnes?

Kromě koncertování na podiích si spolu s Kreyson našel své místo s akustickými vystoupeními i na jevištích divadel a komorních akcích. Ladislav Křížek pak jen s kytarou a bez mikrofonu dává radost svým fanouškům na soukromých oslavách a akcích, kterým zpívá své nejslavnější pecky. V roce 2024 jako host vystoupí spolu s basistou Václavem Vlasákem a kytaristou Jaroslavem Bartoněm na jarním turné Citronu.

Tak dnes vypadá známý rocker

