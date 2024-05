Externí autor 13. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Pohledný mladík na úvodní fotografii byl slavný český herec. Za svůj život ztvárnil spousty rolí, kterými si získal mnohá divácká srdce. Mezi ty nejznámější patří jednoznačně ta z komediální trilogie Byl jednou jeden polda nebo z Discopříběhu. Poznáte ho?

Nebyly to ale jen filmové role, které herce proslavily. Živil se také dabingem a jeho hlas tak můžete dodnes slýchat z úst desátníka Klingera v seriálu M.A.S.H., v kresleném seriálu o Willy Fogovi zase promlouvá jako kocour Barnabáš. Jeho skalní fanoušci ho ale podle hlasu poznají i v Panství Downton, Pohotovosti, Myšlenkách zločince či v seriálu o muži s maskou, Zorrovi.

K tomu všemu hrál také v divadle a objevil se v řadě oblíbených televizních inscenací. Vídat ho na obrazovkách můžete v seriálu Hospoda, který se i po tolika letech od natočení stále těší divácké přízni, Zdivočelé zemi, nekonečném seriálu TV Nova Ordinaci v růžové zahradě, Cestách domů nebo Přístavu.

Ke konci svého života se ovšem herec potýkal se zdravotními problémy, které se mu nakonec staly osudnými. Lékařská diagnóza byla krutá a neúprosná. Rakovina. Tato nemoc útočila na jeho kosti. Čekaly ho čtyři operace, a to během jednoho roku. Lékaři mu během jedné z nich museli odebrat dokonce jeden obratel.

Nebyla to ale jediná věc, o kterou oblíbený umělec přišel. Ztratil také svůj hlas, který všichni tak milovali. Poslední chvilky mu byla po boku jeho žena Jaroslava Brousková, díky které se mohl alespoň trochu ještě těšit ze života. Jinak byl odkázaný na chodítko.

Za ztrátou hlasu byla radioterapie, kterou herec musel podstupovat. Jeho herecký kolega Jiří Klem po kamarádově smrti prozradil, že si s ním snažil volat, ale pak už to kvůli ztrátě hlasu ani nebylo možné. „Často jsme si povídali a volali si. Pak už nemohl mluvit, tak jsme komunikovali s jeho ženou Jájou…“ prozradil pro deník Blesk.

Dokázal zahrát cokoliv, říká režisér Soukup

Na legendárního herce zavzpomínal také režisér Jaroslav Soukup: „Já jsem ho obsadil do svého prvního celovečerního filmu, to bylo v roce 1979, který se jmenoval Drsná Planina. Tam měl jednu ze tří hlavních rolí s Jirkou Bartoškou a Ivanem Vyskočilem a myslím si, že zapadl perfektně do toho příběhu.“

Soukup s umělcem spolupracoval i na dalších filmech, natočili spolu dva Discopříběhy, Kamaráda do deště, a i trilogii bláznivých komedií Byl jednou jeden polda. Režisér vyzdvihl i to, že herec neměl problém ztvárnit jak psychologické role, tak se proměnit v „šaška“ v komedii. „Discopříběh I a II byly také trochu komediální role, ale reálné, major Maisner je úplně jiné herectví. Ale já jsem tušil, že to v něm je, a risknul jsem to. Dodneška se ty komedie každý rok vysílají, i když od vzniku posledního dílu uplynulo už 23 let,“ uvedl Jaroslav Soukup pro web irozhlas.cz. Asi už všichni tušíte, že tím skvělým hercem je Ladislav Potměšil.

Na skon svého filmového otce zavzpomínal také Rudolf Hrušínský nejmladší. „Je mi to strašně líto, měl jsem ho moc rád,“ neskrýval zármutek discopříběhový Jirka Horáček.

Poslední roky hodně trpěl

O smrti „majora Maisnera“ informoval deník Blesk jeho syn. „Tatínek umřel dnes ráno ve spánku v nemocnici Motol. Poslední roky hodně trpěl a rád bych poděkoval všem doktorům a sestřičkám, kteří se o něj úžasně starali, zvláště pak v posledních dnech,“ uvedl s díky doktorům pozůstalý. Vdova Jaroslava Brousková pak prozradila, že na přání zesnulého proběhne poslední rozloučení v úzkém kruhu.

Ladislav Potměšil se narodil se narodil 2. září 1945 v Praze. Zde absolvoval DAMU a poté působil v realistickém divadle, které dnes známe pod názvem Švandovo. Jeho angažmá zde trvalo až do roku 1988, poté se na krátký čas přesunul do divadla S. K. Neumanna, které má dnes také jiné jméno, a sice Divadlo pod Palmovkou. Do jeho bohaté kariéry spadá také Divadelní společnost Josefa Dvořáka a mezi lety 1993 až 2007 byl součástí Divadla na Vinohradech. Ženil se dvakrát, jeho druhou ženou byla právě Jaroslava Brousková, která s ním zůstala až do jeho posledních dní. Mají spolu dva syny.

Zdroje: blesk.cz, irozhlas.cz, idnes.cz