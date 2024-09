Dožil se devadesáti let, ještě tři roky před smrtí si zahrál ve dvou snímcích, v jednom se dokonce sešel se svým vnukem. Hrál v prvním Československém seriálu Rodina Bláhova a rodinu, kromě herectví, nadevše miloval. Na svém kontě má stovky menších i větších rolí, znají ho i děti jako dědu Láďu.

Jako herec

Pochází z Prahy a datem jeho narození je 1. srpen 1932. Snad jako každý herec, s talentem a touhou hrát se narodil. S ochotníky hrál od osmi let, věnoval se také baletu. Po vystudování DAMU nastoupil do Realistického divadla Zdeňka Nejedlého, poté přešel do Městských divadel pražských, kde byl až do hereckého důchodu (1986). Hostoval v dalších známých divadlech, účinkoval v Letních shakespearovských slavnostech, v zájezdových představeních. Byl především komediální herec, ale své velké role měl i v dramatech.

Pokud jde o film, není typickým představitelem hlavních rolí a diváci ho znají především z televizních filmů, pohádek a seriálů.

K nápovědám

Ve filmu ztvárnil různé kriminalisty, prosté občany, tatínky, pak dědečky. Svou první příležitost dostal jako student ve snímku Stříbrný vítr (1954), kde hrál, jak jinak, než studenta. Z pohádek připomeneme postavu komořího v O statečném kováři (1983). Přeskočíme pár let a zmíníme profesora Sokola, člena představenstva ve filmu Vlastníci z roku 2019. Ve stejném roce byl obsazen do snímku Cena za štěstí, v němž se rolí otce Alberta s filmem rozloučil, a to velmi důstojně. Zahrál si v něm s vnukem Josefem a snachou Klárou.

Seznam „kamerových“ rolí je podstatně delší. Hrál v pohádkách a nenajdeme snad seriál, kde by neměl nějakou tu roli, především v těch nejznámějších z žánru krimi. Tím, který ho proslavil, je svého času velmi oblíbený, z prostředí vesnice, z roku 1962.

Jeho název se vám nejspíše zobrazí, pokud ne, zkuste si ho tipnout z následující vtipné scénky na videu. Je na něm děda Potůček, jeho syn Potůček, nejmladšího Potůčka ztvárnil náš hádankový herec, který v ní chybí:

Zdroj: Youtube

Poznali jste? Jsou to Tři chlapi v chalupě. Seriál o rok později následovaly stejnojmenné filmy, v roce 1973 pak Tři chlapi na cestách.

close info ČSFD.cz zoom_in Zde je máme všechny tři, náš neznámý je vlevo

Synové, rodina

Pokud byste přeci jen ještě jeho jméno neznali, pak tou poslední nápovědou můžou být jeho synové. Starší syn Ondřej (*1959) též hraje a je známý filmový režisér a producent. Mladšího Ivana (*1964), několikanásobného Českého lva, můžeme připomenout jako Bedřicha Jarého z Četnických humoresek nebo Petronela z Anděla Páně.

Jméno herce z titulního obrázku je Ladislav Trojan.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Ladislav Trojan, zde v televizním seriálu Život je ples

V roce 2002 obdržel za celoživotní činnost cenu Senior Prix. Až do roku 2018 moderoval jako děda Láďa pořad pro děti Kouzelná školka. Svůj život strávil po boku manželky Olgy (*1934), se kterou byl přes šedesát pět let. Zemřel ve spánku 18. prosince 2022.

Zdroje: www.divadlo.cz, www.novinky.cz, www.csfd.cz