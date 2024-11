Externí autor 25. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Známá česká zpěvačka měla doslova zlato v hrdle a patřila mezi nejtalentovanější umělkyně své doby. Kdyby vystupovala v zahraničí, mohla být celosvětovou hvězdou. Bohužel její život vyhasl předčasně. V pouhých 37 letech zemřela na rakovinu děložního čípku. O koho se jedná?

Talent od boha

Narodila se 26. června 1949 a byla to slavná česká muzikálová zpěvačka herečka, kterou kamera milovala. Kromě toho byla navíc půvabná a splňovala všechny atributy pro to, stát se hvězdou největší velikosti. Přezdívalo se jí dokonce Barbara Streisand nebo Lady Muzikál. Lásku k hudbě v sobě našla už jako malé děvčátko.

Svoji první píseň nahrála v jedenácti letech v brněnském rozhlase. Zahrála si také ale ve filmech jako Trhák nebo Zelená vlna. Obrovské pocty se jí dostalo v roce 1982, kdy do Prahy přijela skutečná Barbara Streisand a šla se na ni podívat. Z jejího talentu byla naprosto unesená. Zpěvačka měla velkou oporu také ve své rodině.

Studovala na konzervatoři, kam ji přivedl otec, který byl známý skladatel. Byla velmi osobitá, živelná a hlavně autentická. Z konzervatoře se rozhodla odejít do divadla Rokoko, kde si ji okamžitě zamilovali. Nikdy neměla nouzi o muže a stály se na ni řady. Za svůj poměrně krátký život prožila dvě velké lásky, které nedopadly dobře.

Drogy, nevěra, alkohol

První manžel talentované zpěvačky byl o 25 let starší jazzový trumpetista. Jmenoval se Richard Kubernát a z jejich lásky vzešla dcera Lada. Richard byl součástí Orchestru Karla Vlacha a patřil mezi velmi uznávané umělce. Jejich idylka bohužel neměla dlouhého trvání a zpěvačka záhy přišla na to, že Kubernát byl velmi špatná volba.

Ukázalo se, že víc než k rodině měl blízko k alkoholu a hovořilo se také o tom, že koketoval s drogami. Rozvedli se pouhé tři roky po svatbě. Její druhou velkou láskou byl Vlastimil Bedrna, kterého si lidé mohou pamatovat jako prvního dabéra legendární postavy Homera Simpsona. Brali se v roce 1974.

O dva roky později v roce 1976 se jim narodila dcera Vlastimila. Ani tohle manželství ale nebylo šťastné. Bedrna bohužel také tíhnul k alkoholu a navíc svoji manželku podváděl – dokonce to také přiznal. Jeho nejznámější milenka byla zpěvačka Hana Hegerová, na kterou do posledních okamžiků svého života nedal dopustit.

„Miloval jsem ji. Nebyla to pro mě jen kolegyně. Bylo mezi námi něco víc. V manželství s Laďkou jsem maličko zlobil," nechal se slyšet ještě za svého života pro CNN Prima News. Když poslední roky svého života dožíval Bedrna v LDN, tak čtyři roky před smrtí toužil po tom, aby ho Hegerová přišla navštívit.

„Já jsem ji miloval. Nebyla pro mě jen kolegyně. Byla to milenka a já po ní teď strašně toužím,“ řekl tehdy pro Aha.cz. O své manželce ale mluvil vždy hezky i přesto, že jí takhle ublížil. „Byla to úžasná žena, tolerantní a se smyslem pro humor. Měla obrovský talent po všech stránkách a měla přesně to, co by každá správná velká hvězda měla mít," říkával o ní.

Před smrtí si uklidila hrob

Po třicítce začaly zpěvačku trápit zdravotní potíže, ale ona je dlouhou dobu ignorovala. Když už se rozhodla vyhledat lékařskou pomoc, bylo příliš pozdě. V roce 1984 jí byla diagnostikovaná rakovina děložního čípku. I přesto, že podstoupila léčbu, na nemoc se přišlo příliš pozdě. Zpěvačka byla se svým osudem smířená.

Věděla, že nemoc podcenila a její čas se krátí. Pracovala do poslední chvíle a před veřejností dělala, jako by nemoc neexistovala. Na jevišti Hudebního divadla v Karlíně se naposledy objevila 2.října 1986. Před kamerou se naposledy objevila 5.října 1986 a 17. listopadu téhož roku nemoci podlehla.

Svého manžela Vlastimila Bedrnu přesvědčila krátce před smrtí, aby ji na pár hodin vzal na revers z nemocnice a odjel s ní na Vinohradský hřbitov. Tam si důkladně uklidila rodinnou hrobku, protože dle svých slov chtěla jít do čistého. Lékaři ještě dlouho po její smrti vzpomínali, jak zpívala na nemocničním lůžku svůj poslední koncert v životě.

„Myslím, že to byl nejkrásnější a zároveň nejstrašnější koncert v jejím životě, protože všichni věděli, že zpívá naposledy," řekla s odstupem času její dcera Lada. Slavnou zpěvačkou, která odešla příliš brzy byla Lada Kozderková.

