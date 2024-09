New Africa / Shutterstock

Láska má mnoho podob. Každý touží po něčem jiném. Podívejte se, po jaké lásce toužíte vy podle vašeho znamení horoskopu. Někdy to může být romantika, jindy prosté štěstí, anebo potřebujete věrnost či vášeň.

A je celkem jasné, že pokud se s protějškem ve vašich přáních a touhách potkáte, vztah má šanci na dlouhé fungování. Nenechte se odradit, když se vám třeba hned nepodaří najít Pana Správného. Určitě na vás někde čeká.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Milí Berani, vy jste ohromně zábavní a pohodoví lidé, tak trochu neposední. Ve vztahu potřebujete pořádnou porci nevyčerpatelné lásky. Problém s vámi je ten, že nejste příliš velcí romantici, takže občas plácnete něco, čím partnera či partnerku zraníte. Jste totiž dost neomalení. Na druhou stranu je pro vás protějšek vším. Dejte mu to občas najevo a uvidíte, kolik lásky se vám za takovou upřímnost dostane.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Zrozencům ve znamení Býka záleží na loajalitě. Ta je pro ně číslo jedna. Jde o to, že už jenom fakt, že se vzdali své komfortní zóny a rozhodli se někomu otevřít své srdce, znamená samo o sobě hodně. Proto nikdy nebudou tolerovat člověka, ze kterého ucítí jenom snahu o prospěch ze společného vztahu. Nebo člověka, který jim nedává alespoň tolik, kolik oni investují do něj. A pozor, myslíme hlavně citovou stránku a chuť něco pro druhého udělat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Milí Blíženci, aby váš vztah klapal na jedničku, potřebujte vzrušení, adrenalin, zkrátka všechno jiné, jenom ne stereotyp, který vás doslova ubíjí. Velkou roli ve vašem vztahu hraje i překvapení. Milujete, když partner či partnerka naplánuje nějakou speciální akci, o které nevíte nic. A třešničkou na dortu je skutečnost, když se trefí do situace, která vás baví.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Jestli se o někom dá říct, že to je cíťa, pak rozhodně Rak. Tahle emocionální dušička potřebuje ve vztahu hlavně partnerovu lásku a náklonnost. Potřebuje partnera, který je chápavý, loajální a někoho, kdo bude Raka bezpodmínečně milovat nejenom v časech dobrých, ale i v těch zlých. A pozor, Rak nejenom že chce lásku dostávat, ale také i umí dávat.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lidé narození ve znamení Lva jsou rození vůdci. Jako takovým se jim dostává uznání a pozornosti od kolegů, nebo přátel. Jenže přesně tohle hledají i ve vztahu. Ne že by nechtěli pro partnery něco udělat, ale znamená to pro ně pořádnou námahu. A pokud za takový, pro ně hrdinský čin, nejsou pořádně opěvování, cítí se nedoceněni a v partnerství strádají.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Milé Panny, pro vás je ve vztahu důležitá hlavně dokonalost. Ostatně, jako ve zbytku vašeho bytí. Budiž vám ke cti, že jste kritické samy k sobě, ale bohužel stejnou měrou nakládáte i svým partnerům. Tak strašně chcete, aby byl váš vztah ten nejdokonalejší, že spíš partnera zadusíte. Ve svém partnerovi hledáte porozumění a oporu. Tak přestaňte zoufale tlačit na pilu a ono to půjde...

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Váhy hledají ve vztahu hlavně klid. Život s partnerem po boku je pro ně způsob, jak uniknout z hektického shonu, který jim přináší jejich pracovní a společenské závazky. Váha potřebuje v životě vyváženou harmonii, proto jí svědčí poklidný osobní život, v němž nemusí řešit třeskuté situace, ale především plout na obláčku vzájemného porozumění a společných radostí.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Pro Štíra je ve vztahu důležitá vášeň a intenzita, s jakou ho prožívají. Zrozenci v tomto znamení patří k nejvěrnějším znamením zvěrokruhu a to samé očekávají od svého partnera či partnerky. Chvíli jim trvá než se do někoho zamilují, ale jakmile se tak stane, jejich protějšek si může být jistý, že tak činí celým svým srdcem.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelec je dobrodruh. Jeho životním mottem je dobrodružství, napětí, adrenalin a vzrušení. Možná ne ve stejném pořadí, ale tohle vyžadují i od svého partnera či partnerky. Jinými slovy, potřebují protějšek, který je stejně naladěný a především ochotný s nimi zdolávat vysoké hory, brodit se řekami nebo ztratit v pralese. Jde o to, že Střelec se nepodřizuje, jakmile nedostane ve vztahu to, co potřebuje, odchází.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Vážení Kozorozi, vy si velmi dobře uvědomujete svou praktickou stránku i racionální přístup k životu. Sice se říká, že zrovna vy potřebujete o něco méně praktický protějšek, ale jedno je jisté, moc dlouho by vás takový vztah nebavil. Vše, na čem vám záleží, je život v bezpečí a stabilitě s partnerem, který vám dokáže poskytnout životní jistoty.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnář přišel na svět, aby ho změnil, proto vyžaduje především nekomplikovaný vztah, v němž nebude muset stát partnerovi za zády. Potřebuje hodně životního prostoru a dělat si co chce. Tím myslíme rozvíjet své nápady a inovace. Pokud dostane ve vztahu svobodu říkat a dělat si co chce, bude nejšťastnější a poskytne partnerovi stejné hodnoty.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Zrozenci v Rybách jsou beznadějní romantici, kteří pokaždé doufají v milostný příběh jako z romantického filmu. I když je v dnešní době poměrně těžké najít někoho, kdo bude sdílet jejich hodnoty, neustoupí. Ke spokojenému vztahu zkrátka potřebují stejně romanticky založeného partnera či partnerku. O tom, že by je jejich protějšek měl milovat za každých okolností asi netřeba mluvit…

