Jak poznáte, že vás žena miluje? Chytré středověké postřehy vás okouzlí

Co radí naší lásce středověká příručka?

Jak poznáte, že žena, která se vám líbí, sdílí vaše city? Podle středověké příručky. Právě ta vám prozradí, zdali je do vás žena zamilovaná. A věřte nebo ne, ale těmito postřehy budete okouzleni.

Psal se rok 1400 a ten dal vzniknout dílu o psychologii vztahů. A docela se trefil!

Jak poznáte, že je do vás žena zamilovaná

Nápomocné vám bude dílo o vztazích, kterému se říkalo "Příručka ke kopulaci". Vzniklo kolem roku 1400 a neslo katalánský název Speculum al foder. Toto dílo je vzácné také tím, že se ho dochovaly pouze dva opisy, ale rady, které obsahuje, jsou skutečně pravdivé. A platné dodnes.

Ačkoliv je velká část textu zaměřena na záležitosti tělesného sblížení, návody v oblasti citů rozhodně nechybí. Psychologie vztahů je jak vidno poměrně letitá a i ti, jež žili několik set let před námi, skutečně řešili podobné trable.

Kniha obsahuje mnoho návodů, jak na to. Na jedné stránce se pak uvádí: "Chci vysvětlit, jak se ženy zamilovávají do mužů. Děje se to dvěma způsoby: za prvé pohledem a za druhé poslechem toho, co se říká." Autor jde však mnohem dál a důmyslně radí mužům, jak přesně poznají, že je žena skutečně chce. Samozřejmě po citové stránce. Už tehdy se totiž vědělo, že láska je víc než samotné fyzično. A jak to tedy poznáte?

Chytré středověké postřehy vás okouzlí

Staré jsou stovky let, ale pravdivé tak, jako by je někdo řekl včera. No posuďte sami. Žena, která je do muže alespoň lehce zamilovaná, se čepejří kdykoliv, když se nachází v mužově blízkosti. Její gesta i mimika mluví za vše. Autor ještě přidává, že také zívání může být znakem začínajících citů.

Málokdy se stane, že pokud po sobě dva lidé touží, aby si jeden druhého nevšiml. Pokud má však žena přece jen pocit, že jí muž nevěnuje dostatek pozornosti, bude se chovat tak, aby ji získala. A třeba i provokací. Sami si představte, jak byste zpozorněli, kdyby se váš milovaný bavil s někým atraktivním jen malý kousek od vás?

Láska je ta nejlepší dieta. To už snad všichni víme. Když se zamilováváme, jsme hladoví po lásce a na hlad po jídle úplně zapomeneme.

Žena bez přítomnosti muže bude doslova lačnit po jeho návratu. Dny budou nekonečné a noci ještě delší. Jakmile se ale se svým milovaným setká, čas bude plynout rychleji, než by si přála.

Často je projevem lásky také jakási shovívavost, kterou se žena snaží maskovat tím, že si hraje se svými vlasy nebo se kouše do spodního rtu.

Je vám takové chování povědomé? Pak si můžete být jisti, že vaše vyvolená po vás skutečně touží.

