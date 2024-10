Externí autor 6. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř se v průběhu života dvakrát rozváděl. Ve druhém případě přitom šlo skutečně do tuhého. Potřetí ale měl šťastnou ruku, a tak se svou poslední manželkou spokojeně žije dodnes.

Dvojnásobný otec Jaroslav Uhlíř má dceru Elišku a syna Štěpána. K oltáři šel celkem třikrát, manželství se mu ale vyvedlo teprve na třetí pokus. Poprvé se přitom ženil jako velmi mladý, když mu bylo kolem dvaceti let. Příliš dlouho ale ženatý nezůstal.

V devětatřiceti letech se oženil podruhé. Následující čtvrt století prožil po boku své ženy Zoji, ovšem poté poměrně nečekaně přišel opravdu vyostřený rozvod. Tématem sporu bylo, jako v řadě jiných případů, dělení majetku.

Zoja Uhlířová totiž u soudu požadovala po brzy již bývalém manželovi částku pěti milionů korun. Tomu ale nakonec nebylo vyhověno.

Manželka se rozvodu bránila

„My jsme spolu nežili už deset let, jen jsem se rozhodl, že se rozvedu, až bude moje dcera Eliška plnoletá. Když jsem podal návrh na rozvod, protistrana napsala, že se jedná o nesmysl, protože jsme normální a regulérně fungující rodina. Musel jsem dokazovat, že už dávno normálně nefungujeme. Byla to naprosto absurdní situace,” zavzpomínal pro Prima Ženy Jaroslav Uhlíř, který si to dodnes neumí vysvětlit.

V roce 2010 ale Jaroslav Uhlíř potkal svou současnou manželku, která se jmenuje Helena a pracuje jako psycholožka. Po dvouleté známosti se dvojice rozhodla stvrdit svou lásku manželským slibem. Za svědka jim tehdy šel Uhlířův dobrý kamarád a kolega Zdeněk Svěrák.

Pár spolu spokojeně žije dodnes. Protože už ale Jaroslav Uhlíř není nejmladší – je mu již devětasedmdesát let, potkaly je v průběhu jejich vztahu také těžké okamžiky. V roce 2018 se totiž o slovo přihlásily zdravotní potíže.

Neočekávaně zmizel, hledala ho policie

Jaroslav Uhlíř tehdy utrpěl infarkt. Za pomoci lékařů se z něj sice nakonec dokázal zotavit, ovšem jeho nervový systém přišel k poměrně velké úhoně, a tak má hudební skladatel od té doby potíže s pamětí.

V současné době je na tom již o mnoho lépe, ale krátce poté, co se z nemocnice vrátil domů, připravil své ženě skutečně děsivé překvapení. Ve stavu zmatenosti totiž odešel z domova a nedal o sobě vědět. Kvůli tomu se dokonce dostal do hledáčku policie, která po něm musela vyhlásit celostátní pátrání.

Jak se později ukázalo, hudební legenda odcestovala do své zkušebny, kde hodlala strávit nějaký čas o samotě.

Manželka na něj dohlíží

„On sem jezdí, když si potřebuje odpočinout třeba od manželky. Byl tady i o víkendu. Působil naprosto v pořádku. Hlava mu funguje stoprocentně. Vždycky přijede taxíkem a je tady, protože tu má klid,” vysvětlil pro Expres.cz muž, který je majitelem domu, ve kterém se ona zkušebna nachází.

Vše nakonec dobře dopadlo, když byl Jaroslav Uhlíř v pořádku nalezen a vrácen starostlivé choti. Ta na něj tak od té doby musí dohlížet, aby se nic podobného nemohlo opakovat.

V současnosti, vzhledem ke svému věku, se pochopitelně potýká se zdravotními neduhy. Musí například pravidelně užívat léky na cholesterol a průchodnost cév. Je vášnivý kuřák a cigaretku si neodpustí, přiznal ale, že se snaží stravovat zdravě a podle doporučení odborníků.

