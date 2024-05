Externí autor 3. 5. 2024 clock 3 minuty

Kdo by nechtěl zažít lásku jako trám. Třeba právě v symbolickém měsíci květnu. Třem znamením zvěrokruhu se v tomhle ohledu převrátí život doslova naruby a potkají někoho, s kým budou chtít zůstat už navždy. Podívejte, jestli náhodou nejste mezi nimi.

Ve hvězdách je toho psáno hodně. A úplně nejvíc v nich hledáme odpovědi na trable s láskou. Pojďme se na tyhle srdeční potíže podívat s nadhledem a říct si, tentokrát to už vyjde...

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Milí Kozorozi, konečně vám došlo, jak krásné je někoho milovat. Tak jasně, právě v řeči lásky nejste zrovna moc výmluvní, takže k dokonalému partnerovi máte daleko. Pokud si ale své chyby uvědomíte a poučíte se z nich, váš protějšek vám bude rovněž nakloněný.

V květnu potkáte spolehlivého člověka, který tak trochu otřese vaší zdánlivě necitlivou povahou. Nestačíte zírat, co s vámi tohle prozření udělá. Ještě před tím ale musíte zkrotit své obavy a úzkostné myšlenky, že budete odmítnuti. Udělejte krok jako první a pošlete dotyčnému či dotyčné zprávu.

Uvědomte si, že pokud budete čekat, až vám osud naservíruje lásku až pod nos, taky byste se nemuseli dočkat a zůstanete jako kůl v plotě. Jestliže nechcete dál zůstávat sami, musíte jít lásce naproti. Uvidíte, že odvaha se v tomto směru vyplácí. Nehroťte své budoucí kroky, ale zkuste se na seznámení podívat z nového úhlu pohledu. Uvidíte, že vše se v dobré obrátí.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Lidé narození ve znamení Býka si květen opravdu užijí. Své protějšky ohromí jak svým přirozeným šarmem, tak i smyslem pro humor. V tomto měsíci můžeme býkům jenom závidět, protože ani nehnou prstem, a mají kolem sebe kohortu obdivovatelů.

I když by se to na první pohled mohlo zdát, pro Býka takové situace rozhodně nejsou důvodem k povrchní zábavě. Konečně nastal čas zbavit se starých návyků, které jim stejně nepřinášely radost. Poznávání nových lidí, společenské rozhovory s kapkou flirtu, to vše povede k mnohem zásadnější změně.

Drazí Býci, jste připraveni na vzrušující chvilky? Nejenom u romantické večeře, ale třeba i v ložnici? Popusťte uzdu fantazii a nechte se unášet na vlnách přicházející lásky. I když koncem měsíce budete mít pocit, že chcete svůj nový vztah posunout dál, nespěchejte a vychutnejte si každý láskyplný okamžik.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Je zajímavé, že Střelci tak nějak tuší, že v květnu se konečně prolomí ledy. Ostatně, kdo by odolal pohledu toho druhého, který k němu vzhlíží jako k tomu nejlepšímu člověku na světě. Nutno dodat, že lidé narození ve znamení Střelce nejsou moc zvyklí na to, aby jim někdo projevoval lásku a oddanost.

Jejich lehce okoralé city po vášních na jednu noc či možná pár týdnů se budou najednou tetelit blahem, že někdo o ně skutečně stojí. Stejně jako oni ve skutečnosti stojí o opravdový vztah a jsou ochotni pro něj otevřít své srdce.

Takže milí Střelci, měsíc květen vám ukáže, jak moc je fajn věřit v lásku a doufat ve šťastnou budoucnost s milovaným člověkem. Ale pozor, to není všechno. Vaše zamilovanost s posledním květnovým dnem rozhodně nekončí. Naopak bude v červnu ještě lepší. Nezbývá, než vám k ní gratulovat.

Zdroje: www.derwesten.de, www.yourtango.com