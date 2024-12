Externí autor 2. 12. 2024 clock 5 minut

Hledáte partnera či partnerku nebo už takový protějšek máte a přemýšlíte, jestli je ten pravý. Podívejte se, jak by vaše láska měla vypadat pod znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berani jsou ohnivé znamení, hrdé, živelné a plné energie. I proto si budou rozumět s dalšími ohnivými znameními jako je Lev nebo Střelec, případně další Beran. Rozhodně by se měli vyhnout Kozorohovi, jehož svědomitá a racionální povaha by je ve vztahu mohla přivést k šílenství.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci jsou upřímní a smyslní lidé, kteří nade vše milují pohodu. Ke svému životu potřebují uznání a respekt, a to nejenom v pracovní sféře, ale zejména ve vztazích. Proto se k nim hodí Ryby nebo Štír. Obě znamení tohle zvládnou na jedničku. Jenom by se Býci měli vyvarovat Lva. Ten má totiž stejné potřeby, takže by si brzy mohli lézt na nervy.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Milí Blíženci, o vás je známo, že jste zvídaví, temperamentní a potřebujete hodně životního prostoru. Někdy ale také potřebujete někoho po svém boku, aby vás utěšil, když ve vás hlodají pochybnosti o sobě samém. Bude si s vámi rozumět Vodnář nebo Váhy. Člověk, se kterým byste mohli mít problémy, je naopak Rak. Rád ke svým protějškům přilne takovou měrou, že se to nedá vydržet.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Asi netřeba připomínat, že Raci jsou velmi citliví, empatičtí a také trochu zranitelní. Z toho důvodu potřebují hlavně bezpečí a jistotu. Takové zázemí jim může nabídnout Panna a také zrozenci ve stejném znamení. Jenom obtížný vztah navážou s odvážným Střelcem nebo Blížencem.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi jsou plní energie a hrdosti. Kudy chodí, tudy vystavují na odiv své sebevědomí. Milují pozornost, zejména, když mohou stát v jejím středu. Když Lev vchází, je to vždy s velkou pompou. To všechno jsou důvody, proč k sobě potřebuje stejně nastaveného a odvážného partnera. Ideální bude Střelec, se kterým zvládne společnou cestu životem. Před kým by se měl mít na pozoru je Rak.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Organizovaná, analytická a pořádkumilovná Panna potřebuje ve vztahu vnímat především bezpečí. Jejími rytíři se mohou stát Kozoroh, který rozumí jejím vlastnostem, protože sám vyznává stejné hodnoty, nebo citlivý Rak, jenž jí poskytuje zázemí. Kdo bude Pannu rozčilovat do ruda je Ryba, především díky své zasněnosti a často nelogickému jednání.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Charismaticky přitažlivé Váhy mají zájemců o své srdce vždy na každém prstě deset. I když by to jeden do nich neřekl, mají dobrodružnou povahu, ale současně potřebují ve svém životě harmonii a rovnováhu. Jediná znamení, která to mají nastavené stejně, jsou Blíženci nebo Štír. Koho Váhy nevydýchají je logická Panna a sebestředný Lev.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Temperamentní, vášniví a tak trochu tajemní Štíři potřebují velké city i gesta. Pokud jde o lásku, jdou do ní vždy po hlavě a milují až na dřeň. A také žárlí. Pro tohle všechno jim bude vyhovovat Panna nebo Býk, kteří se svou vyváženou povahou dokážou ukočírovat štíří emocionální megalomanství. S kým to nedopadne dobře je vrchní individualista zvěrokruhu Vodnář.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Milí Střelci, alfou a omegou vašeho bytí je dobrodružství v každé minutě vašeho života. Nuda a rutina u vás nemá šanci. Jako spontánní lidé si budete rozumět s Beranem. A jelikož jste i zvídaví, mohlo by vám to vyjít s Blížencem. Kdo vám naopak nerozumí, je Štír.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Jestli se o někom dá říct, že je ambiciózní, pak je to rozhodně Kozoroh. Ví, co chce, je dokonale organizovaný, proto většiny svých cílů dosáhne. Práce patří na přední příčky jeho bytí a kvůli ní občas zapomíná žít. Dejte si rande se Štírem, který vám odhalí život a zmákne i vaši tvrdohlavost. S Rakem a Býkem získáte podporu a životní jistotu. Kdo není pro vás, je rozhodně Beran. Nemáte si totiž co říct.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Milí Vodnáři, ach vy individualisté, kteří nesnášejí jakékoli omezování. Pro řadu lidí jste tímto svým postojem výstřední. Není divu, že si Vodnář bude rozumět zase jenom s Vodnářem. Nicméně šanci může jako rovněž vzdušné znamení dostat zvídavý Blíženec. Se Lvem, který stojí v jeho přímém opozitu, to bude hlavně o animální přitažlivosti. Pokud oba zkrotí své vášně, mohou se ale skvěle doplňovat.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Spolu s Rakem patří Ryby k nejcitlivějším znamením zvěrokruhu. To je i důvod, proč se Rak k Rybě hodí. Navíc je zásadový a věrný, stejně jako Ryba. Pokud se bavíme o protikladech, bude to Rybě fungovat i s vášnivým Štírem. S ním se totiž dobře doplňuje. Kdo ale rozhodně není vhodný pro Rybu, je nestálý a věčně rozlítaný Střelec.

