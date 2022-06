Zvrácený přístup k lásce ve středověku

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

„Láska to je nemoc zlá, každý na ni svůj lék má…“, tvrdil Vašek Neckář poprvé v roce 1966 v písničce Lékořice. Je to samozřejmě myšleno obrazně, ale ve středověku byla milostná touha považována za skutečnou nemoc, kterou se zabývali doboví lékaři a předepisovali na to léky…