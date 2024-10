Externí autor 21. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Oldřich Kaiser má dvě životní lásky. První z nich byla Naďa Konvalinková, se kterou ho i po rozvodu pojí silné přátelství. Druhou je Dáša Vokatá. Sympatická hudebnice je jeho manželkou už čtvrtým rokem.

Populární herec a bavič Oldřich Kaiser si vždy uměl vybrat. Jeho první žena, krásná a známá herečka Naďa Konvalinková, s ním prožila jeho nejtěžší životní období. V průběhu jejich manželství byl závislý na alkoholu a byl jí i několikrát nevěrný.

To s Dášou Vokatou už herec seká jenom latinu. Sympatickou hudebnici si vzal v roce 2020 za manželku. Není se čemu divit, že ho populární písničkářka okouzlila. Půvab v sobě měla už od mládí.

Konvalinkovou varovali

Konvalinková se s Kaiserem seznámili v Městských divadlech pražských. Jiskra mezi nimi přeskočila na premiéře divadelní hry Mladý muž a bílá velryba. Údajně to byla láska na první pohled. Po seznámení se měli téměř nepřetržitě líbat celou noc. Kvůli tomu si mezi kolegy vysloužili přezdívku Romeo a Julie.

Naďa byla vždy veselá a velmi půvabná. O nápadníky nikdy nouzi neměla. S Kaiserem se postupem času snažila několikrát rozejít. „Je pravda, že jsme spolu chodili a já jsem už tehdy věděla, že to není v pořádku. Rozešla jsem se s ním, ale stejně jsem si nemohla pomoci a znovu jsme se sešli. Ačkoli jsem měla zkušenost a už bych bývala měla vědět, že to jiné nebude, pořád jsem si naivně myslela, že se všechno zlepší,” vzpomínala na chození s Kaiserem.

Vztah se známým bouřlivákem jí vymlouvala kamarádka Květa Fialová, která jí tvrdila, že to není chlap pro ni. Konvalinková se do Kaisera zamilovala ovšem zcela bezhlavě. Netrvalo to dlouho a vzali se. Naďa svému manželovi dlouho tolerovala i jeho alkoholové výstřelky.

Záliba v alkoholu ho nestála jen manželství s Konvalinkovou, ale mnohdy i práci.

„On je romantik, sám o sobě dětská duše, křehká a strašně zranitelná. Myslím si, že většina věcí, které provádí, je jeho obrana. Nikdy jsem nepoznala nikoho tak vnitřně čistého a opravdového. Navíc je s ním velká legrace a humor nás vždy spojoval,“ prohlásila na adresu Kaisera známá herečka. Po celý život je navíc spojuje i jejich dcera Karolína.

Osudová žena číslo dvě

Definitivně se herec zklidnil v roce 2012. V tomto období se seznámil s písničkářkou Dášou Vokatou. „Popravdě jsem ani nevěděla, že je filmový herec. Já vůbec nevěděla, že je tak slavný! Kdybych to věděla, asi bych se neodvážila ho oslovit,“ vzpomínala na jejich seznámení.

„Každý po vás chce na ulici ještěrku, a najednou někdo, kdo nezná ani vozembouch. Že jsme ani jeden o druhém nic nevěděli, byl možná ten moment. Probudilo to v nás zvědavost,“ popsal Kaiser, co ho na neznámé ženě zaujalo.

Dášu si Kaiser vzal na tajné veselce v roce 2020. Svatbu měli ve Vídni. „Jsme skvělí parťáci. V šedesáti už člověk moc dopředu nepřemýšlí a neplánuje. Já bych to spíš viděla, že je nám spolu hodně hezky, jsme spolu hodně rádi a hodně často. Co bude zítra, nad tím nepřemýšlím. Ale je to hodně krásné,“ pochlubila se Vokatá pro Blesk.

V mládí si současná manželka herce prošla opravdu náročným obdobím. Musela dokonce odejít z České republiky. V sedmdesátých letech po podpisu Charty 77 byla vyhoštěna do Rakouska. Do Čech se vrátila až v roce 1989. Začala vydávat CD a koncertovala.

Zdroje: Blesk, Lifee, Vitalplus