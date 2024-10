Externí autor 8. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Jen stěží uvěřit, že letos je to už dvacet let od premiéry filmu Román pro ženy. Díky této romantické komedii se proslavila hlavně slovenská herečka maďarského původu Zuzana Kanócz. Tehdy to byla ještě mladá dívka, dnes je jí přes čtyřicet a m tři děti. Jak vypadá?

Zuzana se jako mladá postavila na truc svým rodičům, kteří z ní chtěli mít lékařku a po gymnáziu se rozhodla pro Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Podle svých slov na nějaká další studia stejně neměla dost dobrý prospěch ani hlavu.

Na Vysoké škole múzických umění tak měla tu čest studovat pod vedením i takových kapacit jako byli Emília Vašáryová nebo Martin Huba. Zuzana tyto dva své mentory považuje za „herecké rodiče”, protože po vystudování gymnázia neměla s herectvím absolutně žádnou zkušenost a vše se musela učit od píky, a to včetně mluvení a chůze.

Z Vašuta měla velký respekt

Školu úspěšně zakončila v roce 2002 a netrvalo dlouho a objevila se v onom filmu, který z ní udělal hvězdu československé scény. Jednalo se samozřejmě o film Filipa Renče Román pro ženy.

Následovaly ještě další filmy, seriály a divadelní představení, v diváckých srdcích ale už zůstane zapsaná jako Laura, která se zamiluje do Pažouta. Laura pracuje v redakci dámského časopisu Vyrovnaná žena. Na tom, že se Laura zamiluje, by nebylo nic tak neobvyklého, kdyby to nebyl někdejší milenec její matky. A kdyby ho nehrál Marek Vašut. Z něj měla Zuzana Kanócz velký respekt.

close info facebook zoom_in Román pro ženy

Ve filmu se Laura zamiluje do muže o dvacet let staršího, ve skutečném životě se Zuzana zamilovala do muže o pět let mladšího. Je jím slovenský herec Juraj Loj, který je na Slovensku považován za sex-symbol. Český divák může Loje znát například jako milence Ivana Trojana z filmu Šarlatán nebo jako kpt. Jiřího Netíka z Případů 1. oddělení.

Zuzana Kanócz měla zpočátku ze vztahu s mladším partnerem strach, ale postupem času zjistila, že se vůbec ničeho bát nemusí. Byl veselý, bezstarostný, dokázal ji rozesmát a do všeho se pouštěl s velkým nadšením.

„Všechno dělal na tisíc procent. Ať už na jevišti, nebo mimo něj. Navíc byl velmi zdvořilý. Otevíral mi dveře, oblékal mi kabát. Nemohla jsem uvěřit, že je z Bratislavy, vypadal jako kluk z vesnice,“ prozradila o svém muži slovenská herečka v rozhovoru pro slovenský deník SME.

Nejprve potratila, dnes má tři zdravé děti

Zuzana přišla do jiného stavu, když byli s Lojem šest let. O miminko bohužel přišla. Naštěstí netrvalo dlouho a napodruhé se narodil zcela zdravý chlapeček Lucas. Herečka se nijak netají tím, že to pro ni i tak ale bylo těžké období. Vše se najednou muselo podřídit miminku. „Představte si, že je vám pětatřicet, makáte na sobě, vaše ego je nadšené a najednou je všechno jinak. Tehdy jsem zjistila, že ta pozornost, kterou mě lidé zahrnovali, byla jako droga,“ řekla tehdy Zuzana.

V mateřství se ale pote naprosto vzhlédla a na svět tak přišly ještě další dvě děti. Byly to dcerky Isabella a Leyla. Ačkoliv má za sebou herečka tři porody a je jí dávno přes čtyřicet let, vypadá skvěle a postavičku má jako lusk. Pokud je někdo ztělesněním toho, že věk je jen číslo, je to právě Zuzana Kanócz.

Zdroje: marianne.cz, csfd.cz, zeny.iprima.cz