Bylo 3. března roku 1848. Poručík Edmund Henry Réné Flint držel v ruce zachovalou lebku a pozoroval ji ze všech stran. „Vypadá jako lidská, ne jako opičí,” krčil rameny. „Netuším ale, jak je stará. Uložte ji do depozitáře. Necháme ji na později,” řekl svému kolegovi a oprášil si ruce.

Fosilie z lomu Forbes na Gibraltaru tak pod označením „Pozůstatek člověka, který zemřel před velkou potopou” putovala do Garrison Library, kde se na ni na patnáct let zapomnělo. Až po vydání knihy Charlese Darwina O původu druhů si někdo vzpomněl, že existuje. Byla tedy převezena do Británie a předána do rukou vědců.

„Její výzkum přepsal dějiny lidské evoluce,” říká antropolog Chris Stringer. „Byla to právě ona, u níž byl poprvé objeven charakteristický tvar obličeje člověka neandrtálského. Stala se tak jednou z nejdůležitějších památek.”

Zdroj: Profimedia.cz Lebka z Gibraltaru

Právě neandrtálská tvář je jeden z typických znaků, které tuto slepou vývojovou větev definují. Naši bratranci se pyšnili nízkým čelem a výrazným nadočnicovým obloukem. Střední část obličeje vyčnívala dopředu a dominoval jí velmi velký, široký nos. Vědci zjistili, že na rozdíl od moderních lidí měli neandrtálci v horní čelisti buňky, jež pokračovaly v produkci kostní tkáně po celou dobu jejich dospívání. Zvětšené dýchací cesty zároveň pomáhaly lépe zvlhčit a ohřát sušší a chladný vzduch.

Neandrtálská tvář

Lebka „Gibraltar 1" byla však objevena v době, kdy paleontologické datování bylo ještě v plenkách. Odborníci tedy dlouho netušili, jak je stará a komu patřila. Až v roce 2019 tým vědců z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii pod vedením Lukase Bokelmanna získal dostatečné množství materiálu k analýze DNA.

„Podařilo se nám potvrdit, že osoba z lomu Forbes byla žena, geneticky podobná jedincům, kteří žili před 60 000 až 120 000 lety v Evropě a západní Asii,” říká Bokelmann. Stáří fosilie tak ukázalo, že zámořské území Spojeného království na jihu Pyrenejského poloostrova bylo osídleno přistěhovalci.

Žena neandrtálka

To, že lebka byla nalezena samostatně, vyvolalo řadu otázek. Mohla být napadena divokým zvířetem, jenž její tělo odvleklo do brlohu? A proč ji tlupa nehledala a nepohřbila?

Bohužel, vypátrat osud dámy z Gibraltaru je nemožné, forenznímu umělci Oscaru Nilssonovi se ale podařilo zrekonstruovat její podobu. Díky analýze DNA odhalil její barvu kůže, vlasů i očí. „I přesto, že má typické rysy našich bratranců, byla to krasavice,” říká vědec.

Zdroj:

www.nhm.ac.uk, www.aeon.co, www.livescience.com, www.en.wikipedia.org