Podivné záběry humanoidní lebky z Marsu oblétly svět a způsobily senzaci

Pozemšťané na Marsu nesundají skafandr.

Foto: Profimedia.cz

Život mimo naši Zemi je už dlouhá léta v popředí zájmu výzkumníků a odborníků všech profesí, ale i konspiračních teoretiků a milovníků záhad. Velkou senzaci nyní rozpoutalo tvrzení jednoho ufologa, který tvrdí, že na Marsu nalezl důkazy o pozůstatcích humanoidních lebek. Co je na tom pravdy?

Kdyby na Marsu byly nalezeny lidem podobné lebky, jednalo by se jistě o objev tisíciletí. O podobné důkazy se lidstvo zatím bez úspěchu snaží již stovky let, a přestože je jen málo pravděpodobné, že bychom byli jediným životem ve vesmíru, důkazy stále chybí. O to více jako senzace pak působí výrok o tom, že Mars byl možná obýván. Máme tvrzení, že zde byli trilobiti, čas od času se objeví i interpretace nějaké fotografie NASA. O co jde tentokrát?

Na Marsu jsou humanoidi, tvrdí Waring

Přestože odborníci z NASA i Stephen Hawking a další uznávaní vědci už léta hledají známky života mimo Zemi, zatím nemáme jediný důkaz. V případě „nálezu“ Scotta C. Waringa, redaktora serveru UFO Sightings Daily, se navíc nejedná o nějaký miniaturní jednobuněčný organismus, ale přímo o humanoidy. Waring tvrdí, že na povrchu rudé planety našel důkazy o pozůstatcích humanoidních lebek.

Sám ufolog nikdy na Marsu nebyl, ale velmi intenzivně se věnuje detailnímu prohledávání snímků NASA umístěných na internetu, které byly pořízeny rovery Curiosity a Spirit. Podle nálezů, které navíc podle něj a jeho stoupenců nejsou ojedinělé, na Marsu kdysi existoval inteligentní mimozemský život.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zasvěcené debaty nad fotkami

Celá situace je poněkud úsměvná, protože se jedná většinou o názory anebo jasné důkazy těch, kteří by si je snad i uměli sami nelézt a obhájit, ovšem jen před svou komunitou. Vědecká obec je vůči Waringovým a jemu podobným názorům velmi skeptická, a dokonce logicky odmítavá a považuje je za čisté konspirace a dokonce nesmysly.

Dokonce i mnozí z uživatelů Waringova webu tvrdí, že se nejedná o lebky, ale běžné kameny. Oni sami nevidí důvod, proč by tomu mělo být jinak.

Na video s téměř dvěma miliony zhlédnutí se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Například Michael Dougherty na webu reaguje komentářem: "Lebka", jak ji nazýváte, není dutá, ani nevypadá rozbitá, jak by lebka nahoře měla být. Podívejte se dovnitř. Vypadá úplně stejně jako ostatní skály kolem. Vůbec se neliší.“

Uživatel Thebigfakeworld dokonce zašel ve fantazii ještě dá, když napsal: "Skvělý nález! Na fotce vidím i několik dalších věcí, možná vytesaný obličej vpravo nahoře od lebky spolu s něčím, co vypadá jako miska nebo nějaký krátký talíř trčící ze země vlevo vzadu."

Na podobná videa se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Lidé na Marsu byli viděni mnohokrát. Ne pozemšťané

Každý, kdo tvrdí, že na Marsu jsou lidé, je většinou považován za blázna, a to i přesto, že existují údajní svědci. Jednou z takových svědkyň je žena jménem Jackie, bývalá pracovnice mise Viking., která již v roce 1979 viděla na Marsu dva muže.

Také bývalý pilot CIA John Lear řekl, že na Marsu mohou být lidé, a Andrew Bassiago tvrdí, že na Marsu je dokonce celá kolonie lidí.

John Lear si logicky myslí, že lidé, které Jackie na Marsu viděla, mohli uklízet vozítko Viking, protože podala stejně svědectví, které připomíná úklid roverů Opportunity a Spiritu. Solární panely byly mnohokrát pokryty prachem. O několik dní později jsou opět čisté. Nevíme, kdo rovery čistil. Stále více důkazů podle těchto „svědků“ ukazuje na možnost, že na Marsu jsou lidé.

V případě těchto vzácných objevů je pak potřeba poznamenat, že každý z ufologů vidí mimozemšťany a podobné objekty i tam, kde nejsou. Podobně smýšlející je pak snadné získat na svou stranu. Otázkou je, jaký by byl vývoj, kdyby se jednou skutečně na Rudé planetě prokázal život, a to v jakékoli formě. Případ humanoidů je tedy skutečně velmi nepravděpodobný.

Zdroje:

www.unariunwisdom.com, www.express.co.uk, www.universetoday.com