Objev století: U deformované lebky "smějícího se muže" ležel zlatý poklad

Vzácný nález hrobky panovníka.

Foto: Profimedia.cz

Farmář Rustam Mudajev si vzal rýč a vydal se na nedaleké políčko za domem. Měl v plánu přeorat zeminu do větší hloubky. Práce mu šla od ruky do té doby, než narazil na něco kovového. Netušil, že právě objevil elitní nomádské pohřebiště staré 2500 let.