Záhadná fosilie Sahelanthropus tchadensis, které se s oblibou přezdívá "Toumai", je již více než dvě desetiletí středem zájmu paleontologů a vyvolává debaty o způsobu pohybu a jeho místě v naší evoluční linii.

Humanoidní lebka

Odhalování záhad kolem tohoto sedm milionů let starého primáta se podobá skládání složité skládačky, přičemž každý nový objev přináší nové poznatky a vyvolává další otázky.

Nález Toumaie, který byl poprvé objevený v roce 2001 v Toros-Menalla v Čadu, vyvolal vlnu rozruchu ve vědecké komunitě.

Zpočátku byl považovaný za potenciálního předka lidstva, následné analýzy však podrobně zkoumaly jeho kosterní pozůstatky, zejména lebku a část stehenní kosti, která během zkoumání v roce 2004 záhadně zmizela.

Lebka sahelantropa vykazuje zvláštní směs opičích a lidských rysů, což vedlo k prvním interpretacím naznačujícím bipedalismus neboli pohyb po dvou končetinách.

Tyto závěry však byly vyvozené především pouze z lebky, což vyvolalo skepsi badatelů, kteří tvrdí, že taková tvrzení nemají dostatek důkazů.

Nedávné opětovné objevení stehenní kosti, i když ve fotografické podobě, tuto debatu znovu rozvířilo. Aude Bergeret-Medina a Roberto Macchiarelli z univerzity v Poitiers zpochybňují předchozí závěry a tvrdí, že stehenní kost nevykazuje znaky odpovídající obvyklému bipedalismu.

Jejich zjištění zpochybňují klasifikaci sahelantropa jako přímého předka člověka a zpochybňují zavedené představy o evoluci homininů.

Přepíše dějiny?

Rozporuplné interpretace přetrvávají. Jiná studie, která čeká na odborné posouzení, tato tvrzení zpochybňuje a navrhuje, že stehenní kost podporuje vzpřímený postoj.

Sahelanthropus tchadensis:

Zdroj: Youtube

Martin Pickford z Francouzského národního přírodovědného muzea vznáší otázky ohledně přiřazení stehenní kosti k Toumaiovi, což situaci dále komplikuje. Pokud by se totiž prokázalo, že je lidská, přepsalo by to dějiny všeho, co bylo dosud o předcích člověka zjištěno.

Srovnání Sahelantropa s jinými soudobými fosiliemi, jako je Orrorin tugenensis, vrhá světlo na divergenci raných homininů. Macchiarelli a jeho tým předpokládají, že Sahelanthropus může představovat přední linii, která se odklonila od evoluční trajektorie člověka a nakonec jí hrozilo vyhynutí.

Debata navíc přesahuje rámec kosterní morfologie a dotýká se širších otázek lidské identity a evolučního původu. Složitost definice toho, co je člověk, a vymezení hranic mezi opicemi a lidmi zůstává ústředním bodem probíhajícího výzkumu v paleoantropologii.

Zatímco vědci pokračují ve výzkumu Toumaiových ostatků a zkoumají jejich význam, příběh Sahelanthropa slouží jako připomínka složitostí spojených s odhalováním naší evoluční minulosti.

Zdroje: www.interez.sk, www.nbcnews.com, www.nature.com