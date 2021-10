Leblouh: Vykrmovací tábory pro nevěsty. Středověká tradice hraničící s mučením

Osvěta v Mauritánii není jednoduchá.

Foto: Profimedia.CZ

Zatímco se v západním světě ženy trápí dietami, v jiných kulturách je ideálem krásy korpulentní postava. V chudých oblastech severoafrické Mauritánie lidé stále věří, že hubená dívka zůstane na ocet, a své dcery dokonce kvůli tomu nechávají vykrmovat ve speciálních táborech.

Výraz "leblouh" označuje nucený výkrm, jemuž se obvykle podrobují husy, avšak v některých kulturách jsou rodiče ochotni cpát jídlo násilím i do mladých dívek. Extrémem jsou v tomto ohledu islámské komunity v Mauritánii, které tento hrůzný zvyk zachovaly do dnešních dnů.

Prodané nevěsty

Předpokládá se, že tradice sahá až do 11. století, kdy byla hojně rozšířena i v jiných afrických zemích. Zakulacené tělesné proporce se považovaly za znak bohatství a dobrého bydla. Pokud si chtěl muž vzít za ženu tlustou dívku, musel dokázat, že ji uživí, a zaplatit za ni budoucím tchánovcům tučný obnos. Obecně platilo, čím obéznější nevěsta, tím více peněz ženich vydal. Zatímco z mauritánských měst se už tato zvyklost vytratila, na venkově stále přetrvává a rodiče se nemohou dočkat, až dcera dospěje do věku na vdávání.

V Mauritánii je zaoblená postava znakem půvabu.Zdroj: Profimedia.CZ

Do výkrmových táborů jsou někdy dívky posílány už od svých pěti až sedmi let. Každý den jsou tu nuceny vypít 20 litrů velbloudího mléka a pozřít dva kilogramy jáhlové kaše se dvěma hrnky másla. Za prostředek k rychlému ztloustnutí je rovněž považován kuskus, arašídový olej a sádlo. Zkušené "vykrmovačky" tak do každé dívky nacpou 14-16 tisíc kalorií denně, přičemž doporučená denní dávka pro 12leté dítě činí jen asi 1500 kalorií. Pokud dívka jídlo odmítne nebo ho vyzvrací, čeká ji bití, nebo dokonce drcení prstů u nohou.

Výkrm však probíhá i doma. "Matka mě začala násilím vykrmovat, když mi bylo 13 let. Bila mě, abych jedla víc a víc omaštěného kuskusu a tlustého jehněčího. Pokaždé jsem měla pocit, že mi exploduje žaludek," vylíčila pro CNN Selekeha Mint Sidi. Dnes je už vdaná a má vlastní dceru, ale za žádnou cenu ji prý nebude nutit k přejídání.

Zdroj: Youtube

Osvěta selhává

Kvůli drastickému výkrmu děvčata riskují vážné zdravotní, ale i psychické problémy. Předčasně dospívají, trpí nemocemi krevního oběhu a dožívají se nižšího věku než jejich vrstevnice, které k tloustnutí nuceny nebyly.

Mezinárodní organizace bojující za práva žen se snaží šířit v Mauritánii osvětu; ve větších městech fungují ženské posilovny a propaguje se zdravé stravování. Jenže v zapadlých chudinských vesnicích lidé nemají televize a nedoputuje k nim ani tisk. Pro vládu i aktivisty je proto složité jim potřebné informace zprostředkovat.

