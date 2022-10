Muž opravoval kanalizaci. Prokopal se do zvláštního světa a našel obří poklad

Ulice v italksém Lecce se směrovkou k muzeu.

Foto: Zdroj: Paride de Carlo / CC BY-ND 2.0

Někdy člověk míní, ale život mění. V případě Luciana Faggiana, dlouholetého kuchaře, dvojnásob. Tento muž snil celý život o tom, že si po letech práce v zahraničí otevře v rodném městě malou trattorii. Ale stalo se něco zcela jiného.

"Snil jsem o tom, že si otevřu malou trattorii. Místo toho jsem našel poklad," říká Luciano. Pro splnění svého snu se rozhodl pro rekonstrukci více než 2000 let historie na 300 metrech čtverečních. Při výkopových pracích ale začal nacházet starověké artefakty, nápisy a dokonce i hrobky. Byla to náhoda, co z něj udělalo boháče!

Muzeum Faggiano, Lecce.Zdroj: ZDROJ: Museo Faggiano

Hledal kanalizaci, našel poklad

Vše se odehrálo v domě v centru italského města Lecce, kde Luciano koupil dům. Ten však potřeboval rekonstrukci a během ní si Luciano všiml, že je zde velký problém s vlhkostí. Ta se šířila z podlahy na stěny, proto se Luciano rozhodl vyhledat rozbitou kanalizaci. Myslel si, že ji hravě opraví, ale ukázalo se, že problém je daleko větší a oprava bude delší.

Místo prasklých trubek našel ale skutečný poklad, který dnes obohacuje i jiné. Nejprve nacházel různou keramiku, starověké artefakty, pak nápisy na zdech a nakonec celé hrobky. Do kopání postupně zapojil i svou rodinu. Jeho sousedům ale byly haldy suti a neustálé kopání podezřelé a zapojili úřady.

Pod domem se našel poklad.

Interiér pod zemí.Zdroj: ZDROJ: BB James 69 / Museo Faggiano (CC 2.0

Sen – ale úplně jiný

Poté, co byl nález oznámen, zde začaly oficiální vykopávky. Trvaly sedm let a na 300 metrech čtverečních odhalily více než 2000 let historie.

Bylo nalezeno více než 3 000 artefaktů, které byly rozmístěny do různých muzeí, kde slouží pro potěchu oka všem. Dnes však není z Lucianova domu trattoria, jak si přál, ale muzeum přístupné veřejnosti: Archeologické muzeum Faggiano se statutem samostatného muzea.

Sláva malého muzea v Lecce se však rozkřikla i za hranice a velkolepé kulturní místo zavádí návštěvníky do neuvěřitelně členitého podzemí na cestu do minulosti.

Spatříte zde barokní budovy, chodníky, únikové cesty, cisterny, sýpky, starobylá kultovní místa a hrobky. Každá místnost pod zemí skrývá jinou časovou etapu: od renesance po středověk, od římského po mesiášský věk. Cesta zavádí návštěvníky až 15 metrů pod zem, kde najdou pozůstatky stavby františkánského kláštera z 15.-16. století, fresky a symboly templářů, jako je růžice a trojúhelník, sklepní prostory a sýpky z římské doby, cisterny na vodu vytvořené jako únikové tunely, část podzemní cesty, dětský hrob, sušárnu mrtvol, zbytky mesapské podlahy i studnu.

Vnitřní expozice muzea.Zdroj: ZDROJ: Museo Faggiano

Nakonec tedy ne jídlo, ale muzeum navždy změnilo život Luciana a jeho dětí. A zbylo místo i na malý bar, který je součástí muzea a kde si Luciano plní svůj dávný sen.

Zdroje:

www.metropolitano.it, www.atlasobscura.com, www.museofaggiano.it, www.luccamuseinazionali.it