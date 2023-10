Pod poklidnou krásou ledovců se skrývá nebezpečné tajemství: skrytá zásobárna radioaktivního spadu. Tikající atomová bomba čeká na uvolnění, až globální oteplování rozpustí ledové zátarasy, které ji po desetiletí zadržovaly. Toto překvapivé odhalení pochází od mezinárodního týmu vědců.

Vědecké týmy zkoumaly 17 ledových lokalit po celém světě, od Arktidy po Antarktidu, včetně míst na Islandu, v Alpách, na Kavkaze a v Britské Kolumbii. Výsledky studie ukazují znepokojivý obraz: ledovce, kdysi nedotčené a odlehlé, jsou kontaminovány radioaktivním materiálem vyrobeným člověkem v míře nejméně desetkrát vyšší než jinde v životním prostředí.

close info Shutterstock.com zoom_in Atomová elektrárna Černobyl

Následky jaderných katastrof si vybírají daň

Příčina této smrtící kontaminace spočívá v následcích jaderných katastrof a testování zbraní. Když se jaderný materiál uvolní do atmosféry, může se dostat na obrovské vzdálenosti. Zatímco velká část z něj dopadá zpět na Zemi jako kyselý déšť, v chladném podnebí se snáší jako sníh a usazuje se v ledu.

Za normálních okolností by déšť spad smyl, ale v zamrzlém srdci ledovců zůstává uvězněn. Velké jaderné havárie, jako například havárie v Černobylu v roce 1986, rozšířily radioaktivní materiál po celém světě a část tohoto spadu se usadila v ledovcích. Tento zmrzlý sediment funguje jako časová schránka, která uchovává nebezpečné pozůstatky jaderné minulosti lidstva.

V tomto videu vás zveme na návštěvu černobylského reaktoru:

Zdroj: Youtube

Oteplování uvolňuje i hrozbu skrytou v ledovcích

S oteplováním naší planety tyto ledovce tají a s nimi se uvolňuje i zachycený radioaktivní materiál. Důsledky jsou alarmující. Tato kontaminace nejenže ohrožuje křehkou rovnováhu životního prostředí, ale představuje také značné riziko pro lidské životy. V těchto ledových oblastech je uzavřen radioaktivní spad z jaderných havárií, jako je Černobyl a Fukušima, a také pozůstatky testování jaderných zbraní z 50. a 60. let 20. století. Po uvolnění by mohly kontaminovat zásoby potravin a vody a ohrozit tak životy milionů lidí.

Nebezpečí jménem Americium-241

Jednou z obzvláště nebezpečných látek, které se v těchto ledovcích skrývají, je americium-241, radioaktivní zbytek vznikající při rozpadu plutonia. Americium-241 je dobře rozpustné a je silným zářičem alfa záření. V životním prostředí může přetrvávat až 400 let, což ho činí obzvláště nebezpečným. Při tání ledu by tato látka mohla proniknout do potravního řetězce a představovat vážnou hrozbu pro ekosystémy a lidské zdraví.

Tento jev podtrhuje stopu, kterou lidé zanechali na planetě. Pozůstatky našeho jaderného dědictví nemizí, naopak se znovu objevují a připomínají nám důsledky našich činů.

Výsledky studie slouží jako mrazivé varování, svědectví o éře antropocénu, kdy lidská činnost trvale změnila ekosystémy Země. Čas běží a tání ledovců nejen odhaluje naše minulé chyby, ale také potenciálně rozpoutává katastrofickou budoucnost.

Zdroje: www.foxnews.com, www.popularmechanics.com