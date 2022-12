Je velká jako dvě třetiny ostrova Manhattan a signalizuje jediné. Asi 14 bilionů tun ledu, jenž ji vyplňoval, roztál. Objevila se v Thwaitesovém ledovci, který odborníci pečlivě monitorují a přezdívají mu ledovec Soudného dne. Jeho zánik by zvýšil hladiny moří o více než půl metru.

Ledovec Thwaites je rozsáhlý a široký útvar nacházející se na západním pobřeží Antarktidy. Ústí do zálivu Pine Island Bay, části Amundsenova moře. Pod přísným hledáčkem vědců je od roku 2001, kdy satelitní data ukázala, že ustupuje přibližně o jeden kilometr za rok. O třináct let později výpočty naznačily, že by se měl rozpustit nejdřív za 200 let. Objev jeskyně o výšce 300 metrů a délce 20 kilometrů ale přepisuje dosavadní odhady.

Dutina byla odhalena pomocí italských a německých satelitů a radaru NASA. „Její velikost nás překvapila,” přiznal Eric Rignot z Kalifornské univerzity v Irvine. „Předpokládáme, že se vytvořila během posledních pěti let. Znamená to, že led taje rychleji, než naznačovaly modely.”

Ledovec soudného dne

Tragický osud ledovce Thwaites se začal psát před dvěma stovkami let, kdy se jeho základna oddělila od mořského dna. V místě, kde je v kontaktu s oceánskými proudy, jejichž teplota je více než dva stupně nad bodem mrazu, taje rychlostí dva kilometry za rok.

Takovým místem je ale i nová jeskyně, jejíž prostory zaplavila teplejší voda a proces rozkladu se tak opět zrychlil. „Tyto dutiny se rychle rozšiřují a oslabují celou strukturu. Představit si to můžeme jako prasklinu na čelním skle auta. Otázkou tedy není, zda ledovec ustoupí, ale jakým tempem,” říká vědecký pracovník z Université Grenoble Alpes Jeremie Mouginot.

Thwaites je totiž jedním z nejzranitelnějších ledovců na naší planetě. Zepředu ho nic nechrání, zároveň funguje jako špunt, který podpírá další své kolegy v západoantarktickém ledovém příkrovu. Ten, kdyby roztál, hladina oceánů by se zvýšila až o pět metrů.

Tání ledovců

Jak by vypadal kolaps ledovce Thwaites v USA ukazuje webová aplikace Sea Level Rise Viewer vytvořená Národním úřadem pro oceán a atmosféru (NOAA). Zvýšení hladiny o 60 centimetrů by zasáhlo i takové metropole jako New York nebo Miami. Ušetřeny by nebyly ani ostatní kontinenty.

Zdroj: Youtube

Tání ledovců ale nezpůsobuje pouze záplavy. Vzestup hladiny má za následek také erozi pobřeží, přívalové srážky, kontaminaci zásob pitné vody a zemědělských plodin nebo mizení hnízdících pláží a pobřežních nížin. Odborníci z OSN varují, že ledovec Soudného dne může do deseti let vysídlit 11 až 15 % celosvětové populace.

Zdroj:

www.abc.net.au, www.theguardian.com, www.eos.org, www.osn.cz