Vědce děsí rapidní tání ledovce "Soudného dne". Co zhroucení znamená pro lidstvo

Tereza Malá

Ilustrační foto zobrazující tání ledovců.

Foto: VladisloveM / Shutterstock

Už podle názvu je jasné, že zhroucení ledovce Soudného dne, který se nachází v západní Antarktidě, by bylo pro lidstvo katastrofou. Navíc poslední výzkumy ukazují, že se ledovec již nyní drží doslova z posledních sil. Arktický ledovec však neúprosně ustupuje a jeho zmizení by mohlo zvýšit hladinu moře o několik metrů. A to by nezůstalo bez následků.

Ledovec Thwaites je jedním z nejširších na Zemi a je rozlohou větší než stát Florida. Je však jen částí ledového příkrovu Západní Antarktidy, který podle NASA zadržuje dostatek ledu na to, aby zvýšil hladinu moře o téměř 5 metrů. Zatím se však drží, jak ukazuje toto video. I když z posledních sil:

Zdroj: Youtube

Proč zrovna soudný den? Protože to tak je…

Antarktický Thwaitesův ledovec dostal svou přezdívku právě proto, že se vyznačuje vysokým rizikem kolapsu a kvůli hrozbě pro globální hladinu moře. Jeho zánik by znamenal extrémní zvýšení hladiny moře. Vědci se nyní snaží zjistit, kdy k tomu může dojít.

Ledovec Soudného dne eroduje podél své podvodní základny v důsledku oteplování planety a jak vědci zjistili, v určitém okamžiku v polovině 20. století v posledních dvou stoletích se základna ledovce oddělila od mořského dna a ustupovala neskutečnou rychlostí 2,1 km za rok, což je dvojnásobek rychlosti, kterou vědci zaznamenali v posledních zhruba deseti letech. A právě to je velmi znepokojující. Znamená to totiž, že ledovec je schopen v blízké budoucnosti rychle ustoupit, jakmile ustoupí za hřeben mořského dna, který ho pomáhá držet pod kontrolou.

Alastair Graham, hlavní autor studie a mořský geofyzik, a jeho kolega, mořský geofyzik Robert Larter tvrdí, že "Thwaites se dnes skutečně drží zuby nehty a v budoucnu bychom měli očekávat velké změny na malých časových škálách – dokonce i z roku na rok - jakmile ledovec ustoupí za mělký hřeben ve svém dně."

Ledovec taje v podbřišku

Právě nyní, ve 21. století začali vědci alarmující sérii studií, která dokumentuje rychlý ústup ledovce. V roce 2001 pak satelitní data ukázala, že linie ustupuje přibližně o 1 km ročně. V roce 2020 vědci nalezli důkazy, že přes základnu ledovce skutečně proudí teplá voda a taje zespodu, což je i příčina rychlého tání.

Tento rychlý ústup ledovce má za následek rozsáhlé změny pobřeží. Problém ledovce Soudného dne je ten, že je usazen na mořském dně, nikoli na suché zemi. Právě teplé oceánské proudy by mohly ledovec zespodu roztavit a způsobit jeho destabilizaci zespodu.

Toto dění nyní nazývají vědci pojmem "slabý podbřišek západoantarktického ledovce".

Klíčový bude rok 2026

Loňská studie ukázala, že šelfový ledovec Thwaites by se mohl do pěti let roztříštit. Ukázaly na to trhliny viditelné ze satelitních dat, které se šíří po povrchu ledovce a oslabují strukturu ledu. Jak tvrdí oceánograf Peter Davis, "trhliny se pomalu šíří napříč ledovým šelfem, a nakonec se to rozlomí na spoustu různých kousků."

Tomu se nyní snaží věda předejít, proto byly shromážděny vzorky z mořského dna, které by mohly prozradit, kdy došlo k předchozímu rychlému ústupu ledovce. "Jen malé kopnutí do Thwaitesu by mohlo vést k velké odezvě," říká Graham.

Bohužel před několika měsíci pokusy o studium chátrajícího ledovce byly zmařeny, když se od ledovce odlomila velká ledová hora. Ta pak spolu s mořským ledem brání výzkumným lodím s desítkami vědců objekt zkoumat. Projekt, do něhož bylo investováno kolem 50 milionů dolarů, stojí. Plány nebyly zcela ukončeny, ale zatím jen odsunuty.

Masivní ledovec.Zdroj: Romolo Tavani / Shutterstock

Kolaps západní Antarktidy

Přesnější data o tom, kdy se ledovec zcela ztratí, tedy nemáme. Víme jen, že nyní ledovec Soudného dne balancuje na svém „jazyku" a jeho zřícení do moře skutečně hrozí.

"V konečném důsledku to časem přepíše globální pobřeží. Myslím, že šelfový ledovec zmizí během několika let až desetiletí," řekl David Holland, odborník na životní prostředí. "Ale skutečný vnitrozemský led, to je skutečně neznámá otázka." Ledovec soudného dne kolabuje. Kdo je nejvíce ohrožen? Na to odpovídá toto video:

Zdroj: Youtube

Jakmile by se totiž šelfový ledovec Thwaites ztratil, začne se do této pánve vypouštět i další led, což by podle všech předpovědních modelů způsobilo kolaps zbytku západní Antarktidy v časovém měřítku tisíců let.

Zdroje:

edition.cnn.com

www.theguardian.com