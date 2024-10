Externí autor 26. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

I když toho v životě natočil hodně, už navždy bude Michal Suchánek spojen s filmem, který se postupem doby stal téměř kultovní. A mohla za to jedna jediná věta, která navíc ani nebyla ve scénáři.

Moderátor a herec, tak by se dal označit Michal Suchánek, o kterém se poprvé dozvěděly čtenářky a možná i čtenáři časopisu Vlasta, kde jeho tehdy roztomilý kukuč ozdobil titulní stránku. To mu byly čtyři roky. V sedmnácti natočil film Sněženky a machři. Nebyl jeho první, ale díky jedné hlášce si ho zapamatovala celá republika.

Všeuměl

Je ale pravdou, že v posledních letech tento herec a také bavič zasáhl do režisérské profese, a to například v minisérii Národní házená, kde se podílel i na scénáři. Byť působí tak trochu jako roztěkaný neškodný blázen, má to tento brzy šedesátník v hlavně pořádně srovnané. Jakoukoli práci vezme, přistupuje k ní s perfektní přípravou a promyšleným postupem. Záleží mu totiž na tom, aby odváděl kvalitu.

Herec jedné role?

Vůbec ne. Michal Suchánek jich má na svém kontě bezpočet. Začínal jako dětský herec. Objevil se nejenom ve filmech, ale také v seriálech. V dospělosti jste ho mohli vidět ve snímcích Staříci, Bajkeři, v bezpočtu seriálů, od Ohnivého kuřete, přes Krejzovi, až po Zoo nebo Odznak Vysočina. Hrál zloděje, kriminalisty, podvodníčky.

Rozhodně se tedy o něm nedá říct, že je herec jedné role, jedné hlášky ale určitě, a to rovnou ve filmu, který ho proslavil a dokonce se dočkal pokračování, byť ne tak úspěšného.

Hláška z filmu Sněženky a machři

Asi bude málo těch, kteří tuhle klasickou osmdesátkovou komedii o tehdejší mládeži neznají. Kromě tří zlobivých kluků, Vikyho Cabadaje, Karla Máchy a Radka Převrátila, alias Jana Antonína Duchoslava, Michala Suchánka a Václava Kopty, jste ve filmu mohli vidět i Radoslava Brzobohatého jako přísného profesora Kardu, Evu Jeníčkovou jako Kardovu dceru Mariku, Veroniku Freimanovou jako učitelku Hanku a další.

Všichni hlavní představitelé se shodli, že natáčení byl jeden velký mejdan. A puberťáci, kteří se ocitli na nějaký čas bez rodičů a dozoru školy do toho uměli pořádně šlápnout. Václav Kopta později vzpomínal: „O veselé večírky nebyla nouze. I díky tomu, že tam byla osobnost jako Antonín Duchoslav. Mělo to ale i své následky. Řada dětí propadla. Michal Suchánek se musel vrátit o rok níž, já jsem díky reparátům prolezl s odřenýma ušima. Veselo tam rozhodně bylo, ale někdy až moc…”

Michal Suchánek si z tohoto natáčení ale odnesl ještě jedno prvenství, za které nejspíš mohl poděkovat svým pubertálním letům. Na place totiž pronesl ke svému kolegovi Tenkrát mu bylo pouhých sedmnáct let, kdy vypustil na place hlášku směrem ke svému kolegovi Antonínovi Duchoslavovi hlášku: „Ty máš ale péro, Viky!“

Její pozadí je ale takové, že ve scénáři nezazněla, tedy původně ve filmu vůbec být neměla. Jenže Suchoš, jak se Michalovi Suchánkovi přezdívá, ji vyslovil. Přesněji řečeno to řekl mimoděk, aniž by si vůbec dokázal představit, nakolik jeho hláška zlidoví a bude se používat.

Na úspěch nenavázali

Po letech vzniklo jakési volné pokračování s názvem Sněženky a machři po 25 letech. Nutno dodat, že na úspěch prvních Sněženek už tvůrci nenavázali. A otázkou je, jestli si tohoto filmu někdo vůbec něco pamatuje.

Zdroje: www.kafe.cz, www.lifee.cz, www.prozeny.cz