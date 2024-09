Externí autor 19. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Děti umí být mimořádně kruté. Přesvědčila se o tom také dáma, která je dnes známou a úspěšnou moderátorkou. Mezi spolužáky vyčnívala svým exotickým vzhledem, což jí dávali velmi silně pocítit. O svém trápení nyní otevřeně promluvila.

Je nejen úspěšnou moderátorkou, ale také tanečnicí. V českém showbyznysu se pohybuje již roky a působí dojmem ženy, kterou jen tak něco nerozhází. Zdání ale často klame, a tak i ona má svou třináctou komnatu.

V tomto případě se nepříjemné vzpomínky týkají školních let známé krásky. Protože je její tatínek cizinec a na jejím vzhledu je to na první pohled vidět, v dětství si toho mnoho vytrpěla.

Dlouhou dobu byly tyto události zasunuté hluboko v její mysli, a tak se jimi příliš často nezaobírala. Nedávno si ale uvědomila, že situace byla vážnější, než si roky připouštěla. Protože se jí novináři na tuto životní etapu často ptají, uvědomila si, že období školní docházky nebylo zdaleka tak růžové.

Již v první třídě prožila vyloučení

„Tím, že se mě neustále na to někdo ptá, tak si vzpomínám, ale zase na to konto se dostávám hlouběji do vzpomínek a začala jsem si kdysi dávno vybavovat i průšvihy. Věci, které jsem zakopala, protože jsem na ně fakt nechtěla myslet. Ale tehdy se děly v dobré víře, že mi je pomáháno,” vysvětlila v rozhovoru pro Lifee moderátorka.

Největší šok prožila hned v první třídě. Kromě vzhledu se od spolužáků lišila také tím, že již uměla číst a psát. Učitelka ji posadila z toho důvodu do první lavice, ale příliš si s ní nevěděla rady. Nevědomky tak její potíže jen zhoršovala.

„Měli jsme paní učitelku, takovou starší paní, která nějak nevěděla, co se mnou nebo s tím, že mě tam děti fakt šikanovaly. A ona mi chtěla pomoct,” přiznala tmavooká brunetka otevřeně.

Spolužáci ji kamenovali

Výchovné metody, které pedagožka zvolila, tak byly nejen nevhodné, ale situaci vůbec neprospěly. Následky poté musela nést její malá žačka, kterou tak obzvlášť v pauzách mezi vyučováním čekaly pořádně perné chvilky.

„Když jsme během velké přestávky chodili ven na hřiště nebo na takový plácek u školy, kde mě ty děti fakt jako prudily, byly na mě nepříjemné, ona je chtěla ode mě odtáhnout, takže na zem nakreslila čáru,” popsala trudné vzpomínky.

„Já jsem byla za tou čárou a děti nesměly jít za mnou, aby mi jako neubližovaly. Takže jsem byla celou tu první třídu, pořád to vidím, takový černej oukropek za čárou. A jediná „práce“ těch šikanérů byla to, kdo se do mě trefí šutrem. Tak, aby to ta učitelka neviděla. A tohle třeba byla věc, kterou jsem si nepamatovala a vzpomněla jsem si fakt až po letech, když se mě na to ptali novináři,” dodala smutně.

Tatínka většinu dětství postrádala

Ve druhé třídě se navíc její rodiče – česká maminka a tatínek súdánského původu – rozešli, což byla pro malé dítě pochopitelně další rána. Od té doby tak vyrůstala převážně s maminkou, které při výchově pomáhali také její rodiče.

„Tátu jsem hledala od dětství. Měl zvláštní periody, kdy se objevil, nasliboval hory doly a pak zase zmizel,” uvedla moderátorka pro Primu CNN.

Kromě materiálních obtíží a rozvrácené rodiny pro ni bylo také velmi těžké se popasovat s faktem, že se od ostatních na první pohled liší. Její tmavá pleť zkrátka vyčnívala, přestože si to dlouhou dobu vůbec neuvědomovala.

„Považovala jsem se za bělošku, protože moje blízké okolí bylo bílé, včetně maminky. Velmi výrazně si pamatuji moment, kdy jsem si poprvé uvědomila, že jsem tmavá a že všichni mě na mou barvu upozorňují právem. Bylo to někdy v první třídě. Stála jsem v koupelně a čistila si zuby a z ničeho nic se podívala na svou ruku. Tehdy jsem si poprvé uvědomila, že je hnědá,” uvedla žena, ve které jste nyní již nejspíš poznali Lejlu Abbasovou.

Zdroje: Extra.cz , Prima ženy , Lifee.cz