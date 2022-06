50 let čeká první zmrazený člověk světa na lék proti rakovině. Má šanci žít?

Elena Velímská

Současná medicína si dnes poradí s lecjakou zákeřnou chorobou. Na některé nemoci je však stále krátká. I na nevyléčitelné nemoci, doufejme, jednou bude lék. Ale to třeba bude trvat desetiletí, než věda na jejich léčbu přijde. Do té doby může nemocný čekat v Dewarově trubici v tekutém dusíku při teplotě -196 °C, stejně jako už přes pětapadesát let J. Bedford.

Kryonika

Kryonika je zmrazení a uložení lidských ostatků v naději, že medicína a technologie budou jednou tak daleko, že člověka bude možné přivést opět k životu a vyléčit. V současné době lze zmrazit jen toho, kdo je prohlášen za mrtvého, klinicky i právně. Koncept zmrazení člověka se objevil v 60. letech ve Spojených státech. O zmrazení se jako první na světě snažila společnost E. Coopera LES, která i přesto, že nabízela „bezplatné prodloužení života“, nenašla žádného dobrovolníka. Až do roku 1967…

Kalifornský dobrodruh

Dr. James Bedford se narodil v roce 1893 v Pittsfieldu. Poprvé čelil smrti, když jako malý prodělal záškrt. Vystudoval kalifornskou univerzitu Berkely, učil na střední škole, vydal řadu knih o zoufalství, pochybnostech a cynismu mladých. Po válce se rozhodl objevovat svět. Byl na safari v Africe, procestoval deštné pralesy Jižní Ameriky i Evropu, zažil spoustu dobrodružství i nebezpečí, a když se v 70. letech dověděl, že má rakovinu, nejspíš si pomyslel, že má ještě co objevovat. Začal se zajímat o kryoniku, která byla ještě v plenkách. Dozvěděl se, že „LES nabízí bezplatné zmrazení prvnímu člověku, který si přeje a potřebuje kryogenní uložení." Spojil se s jejím ředitelem R. Nelsonem, nabídku přijal a domluvil podrobnosti. Rozhodl se vyměnit „dewar“ (Dewarova nádoba – nádrž na tekutý dusík) za rakev.

První na světě

Dne 12. ledna 1967 třiasedmdesátiletý J. Bedford umírá v hospici na rakovinu ledvin s metastázami do plic. Předtím, než vydechne naposledy, přijede jeho lékař B. R. Able. Bedfordův krevní oběh udržuje pomocí umělého dýchání a srdečních masáží za chlazení ledem, dokud nedorazí kryobiologický výzkumník R. Prehoda, lékař a biofyzik D. Brunol a R. Nelson ze společnosti LES. Vstříknou mu do těla dimethylsulfoxid pro ochranu orgánů a tkání před zmrznutím. Poté tělo zamrazí do kapsle se suchým ledem a pohřebním vozem převezou do dewaru. Asistuje jim doktor Able. Pan Bedford se tak stává prvním „zamrazeným“ člověkem na světě.

Rušný život i po smrti

Bohužel, v roce 1970 přestává mrazící zařízení fungovat, jak má, a tak je p. Bedford převezen do U-Haulu. Tam si také nepobude dlouho. V roce 1976 se zjistí, že ani zařízení tam nedokáže udržet požadované podmínky nutné pro udržení zmrazení. Bedfordův syn ho proto převáží do komerční kryonické společnosti Emeryville. Poslední cestu podniká Bedford v roce 1991, kdy se ho ujme další kryonická společnost Alcor ve Scottsdale v Arizoně. Tam se zjistí, že je jeho tělo neporušené a stále v požadovaném zmrzlém stavu. A tak kalifornský učitel-dobrodruh stále spočívá ve svém alcorském dewaru a čeká na oživení a lék. A prý muže v klidu čekat 20 000 let.

„Americká nezisková společnost Alcor Life Extension Foundation (Alcor) propaguje, zkoumá a provádí kryoniku, zmrazování lidských těl a mozků v tekutém dusíku po legální smrti s nadějí na jejich oživení a navrácení plného zdraví v případě, že se v budoucnu podaří vyvinout nějakou novou technologii. Kryonika je v mainstreamové vědecké komunitě vnímána skepticky a bývá označována za šarlatánství a pseudovědu. K 30. dubnu 2021 měl Alcor 1 832 členů, z toho 182 zemřelých, jichž těla byla podrobena kryonickým procesům; u 116 těl byla zachována pouze hlava. Alcor svůj kryonický proces aplikuje také na těla domácích zvířat“. (en.wikipedie.org.)

Zdroje: www.cnet.com, www.cnet.com, www.alcor.org