Jako z Marvela: Lékař přežil zásah bleskem a objevil v sobě zvláštní schopnosti

Do roku 1994 vedl Anthony Cicoria hektický život poblíž New Yorku. Ortopedická praxe a tři čiperné děti ho zaměstnávaly natolik, že nikdy neměl čas na nic jiného. A pak se mu stalo něco, co nikdo z nás prožít nechce. Udeřil do něj blesk, když za bouřky telefonoval z budky.

V osudnou chvíli s ním naštěstí byla jeho manželka, která okamžitě přivolala lékařskou pomoc. Anthonymu se zastavilo srdce a v jednu chvíli se ocitl za hranicí smrti. Později popsal, že se vznášel prostorem a své tělo pozoroval shůry. Prostoupil zdí a zahalil ho pocit světla a nekonečné lásky. "Nikdy jsem podobným historkám nevěřil, dokud jsem to sám nezažil," přiznal ortoped. "Tento prožitek vás změní jednou provždy."

Lékařům se podařilo Anthonyho přivést zpátky k životu. Kromě spáleniny na tváři a noze, kudy blesk proletěl, neutrpěl žádné další fyzické újmy. Zato jeho psychika už nebyla jako dřív.

Začal mít zvláštní sny, ve kterých slyšel hudbu, a pociťoval nutkání poslouchat klavírní koncerty. Ačkoli do té doby holdoval výhradně rockenrollu, najednou se přistihl, že si v obchodě kupuje cédéčko Chopina.

"A tím to všechno začalo," vypráví Anthony. "V hlavě mi běžely hudební melodie a nedaly pokoj, dokud jsem je nezapsal do not. Naučil jsem se hrát na klavír, zaplatil jsem si i lekce. Měl jsem dojem, že to byla hudba, co mi pomohlo zásah bleskem přežít. Jako bych ty tóny slyšel už v okamžiku, kdy jsem ležel v nemocici se zastaveným srdcem."

Z Anthonyho se tak stal nejen klavírista a hudební skladatel, ale také živoucí vědecká záhada. Kromě líčení zvláštních prožitků během klinické smrti udivuje lékaře i nezvyklým talentem, který se v něm probudil po úderu bleskem. "Myslím si, že to bylo znamení, asi jsem to potřeboval," míní bývalý ortoped. "Někdo nahoře asi chtěl, abych změnil životní styl a věnoval se hudbě."