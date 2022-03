Ztracený tichomořský kontinent Lemurie byl možná sídlem nejstarší civilizace

Foto: Shutterstock.com

Plukovník britské armády J. Churchward zasvětil celý svůj život odhalováním záhady Mu, země, která, jak zmiňoval text pradávných tabulek, měla zmizet v hlubinách Tichého oceánu. Jeho dobrodružná povaha a touha nalézt stopy po dávné civilizaci mu nedávaly spát…

Osudové setkání

James Churchward (1851-1936) se narodil v zednářské rodině v Devonshiru na jihu Anglie. Rád vyprávěl a svým přátelům líčil, jak ho po vystudování vojenské akademie v Sandhurstu v pouhých osmnácti letech vyslali do Indie, kde měl jako důstojník na starost pomáhat mírnit dopady hladomoru. Záhy byl za zásluhy povýšen do hodnosti plukovníka. Tam mu setkání s osvíceným hinduistickým mnichem zcela změnilo život. Po dlouholetém přátelství ho mnich seznámil se vzácnými starobylými destičkami, skrytými tisíce let v podzemí chrámu. Churchward se naučil číst tajemné symboly a prý ovládl jazyk té neznámé, 200 000 let staré civilizace, kterou stejně jako kontinent, na kterém žila, pohltily vody tichomořského oceánu při posunu zemských desek.

Mu a Lemurie

Existence těchto dvou bájných kontinentů má dodnes své příznivce i odpůrce. Někteří se domnívají, že se jedná o ten samý kontinent, jiní, že Lemurie skutečně existovala a potopily se jen její části, kdežto Mu zmizel pod hladinou ze dne na den, stejně jako bájná Atlantida. Anglický zoolog P. L. Sclater se snažil najít vysvětlení, proč byly nalezeny fosilie lemurů kromě Madagaskaru také v Indii, protože se tento primát objevil na zemi daleko později, než se superkontinent rozdělil na dnešní kontinenty. Tvrdil, že musela být přírodní cesta, po které by se tento suchozemský primát vydal na jiný kontinent. A tou je Lemurie. Zatímco v tom případě má toto tvrzení své opodstatnění, Mu prý patří jen do světa mýtů.

Antikvář A. Le Plongeon (1824-1908), který zkoumal pozůstatky mayské civilizace v mexickém Yucatánu, tvrdil, že přeložil ze starověké mayštiny posvátnou knihu, která vypráví o kontinentu starším, než je starověký Egypt, který založila královna Mú. A byla to právě ona, které se podařilo zachránit, než neznámá katastrofa poslala tuto zemi na dno oceánu. Ač se domníval, že jde o Atlantidu, nazval ji podle ní Země Mu. Jiní, kteří zkázu přežili, se prý vydali do Střední Ameriky, kde položily kořeny Mayů.

Mu pohltily vody tichomořského oceánu při posunu zemských desekZdroj: Profimedia.cz

Bájná země Mu smyšlenkou?

A jsme u J. Churchwarda, který byl velkým příznivcem myšlenky o skutečné zemi (kontinentu) Mu. Tvrdil, že ležela na sever od Havaje a sahala až k Fidži a Velikonočnímu ostrovu. Prý to bylo místo rajské zahrady, kde žilo přes 60 000 obyvatel – Naakalů. V době svého rozkvětu před více než 50 000 lety, prý byla mnohem vyspělejší než starověké civilizace Indie, Babylonu, Persie i Egypta a Mayů. O této zemi napsal několik knih, ve svých spisech popisuje jak civilizaci, její historii tak i vliv na pozdější kultury.

Vědci samotnou existenci ztracených kontinentů popírají. Odborníci navíc i zpochybňují, že by Churchward mohl získat důkazy o zemi Mu ze starobylých tabulek, jak on tvrdí, protože by je nedokázal vyluštit, a pokud ano, byly by to i tak jen zlomky textů. Navíc ony hliněné tabulky nikdo nikdy neviděl, stejně jako Churchwardův překlad. Poukazují i na chyby a nesrovnalosti v jeho písemnostech a označují jeho literaturu za pseudovědu. G. Stein, který sepsal encyklopedii o falešných důkazech z historie, napsal: „Je těžké posoudit, zda Churchward skutečně věřil tomu, že Mu existovala, nebo psal vědomě smyšlenky.“

