Jak probíhala Leninova mumifikace a zbylo z těla nyní?

Vladimír Iljič Lenin na smrtelném loži

Foto: Sukkoria / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Mumifikací Leninova těla chtěli Rusové pravděpodobně dostát výroku, který tvrdí, že je jejich tehdejší vůdce věčný. Uložený ve "svém", tedy po něm pojmenovaném, mauzoleu v Moskvě opravdu vypadá, jako by právě zesnul. Pravdou však je, že mu chybí většina vnitřností a s přirozeným vzhledem kůže pomáhá vosk. Na vystavování ostatků však trvdošíjně trvá propaganda.

"V mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě se nachází ne víc než 10 % Leninova těla," oznámil Vladimír Medinský, poslanec Dumy. Tvrdí to i přesto, že oficiální zprávy z Ruska vždycky hovoří o bezchybném stavu těla, které vydrží další desítky let.

K poslanci se přidal i ministr kultury Vladimir Medinskij, který uvedl, že vystavování ostatků v mauzoleu je „absurdní“. Podle jeho názoru jde zastáncům vystavování těla v hrobce především o „kult, nikoli o Lenina“.

Pravděpodobně zde hraje zásadní roli propaganda, kdy se na samotném zakladateli Sovětského svazu nemůže zkřivit ani vlásek. (Zdroj: www.idnes.cz a www.novinky.cz)

Něco však na výroku Medinského bude.

Leninova poslední fotografieZdroj: Ulyanova–Stephen Kotkin-Stalin, Creative Commons, Volné dílo, https://creativecommons.org/publicdoma

Vosková figurína, nebo vůdce?

Specialisté, kteří se o mumii pravidelně starají, uvedli, že Leninovu kůži už dávno nahradili jiným materiálem. Naznačuje to i její silně voskový vzhled. Při mumifikaci mu byly navíc vyjmuty veškeré vnitřní orgány, z těla tedy zbyla pouze schránka.

Ležící Lenin uložený v mauzoleu má viditelnou pouze tvář a ruce, jeho trup je tak skryt v obleku. Zajímavostí je, že ho každých 10 let odborně převlékají.

Historie tělesné schránky

Leninovo tělo má za sebou dlouhou historii. Dva dny po jeho smrti v roce 1924 bylo uloženo do Sloupové síně Domu odborů. Právě tam se konalo poslední rozloučení s vůdcem, které trvalo pět dní a nocí. Již tehdy bylo tělo mumifikováno.

O další čtyři dny později bylo zase přesunuto - tentokrát do dřevěného mauzolea na Rudém náměstí. Do sarkofágu byl Lenin uložen až po dalším měsíci. Velký přesun následoval během Velké vlastenecké války, kdy musela být mumie evakuována z Moskvy. Tam se tělo vrátilo až v roce 1945, a to v úplně novém sarkofágu.

Krušné chvíle zažila mumie i v pozdějších letech. 5. listopadu 1957 "na Lenina" například hodil láhev s inkoustem A. N. Romanov. O 10 let později byly dokonce zaznamenány útoky výbušninou. Na základě těchto událostí bylo nakonec mumifikované tělo v roce 1973 uloženo do neprůstřelného sarkofágu.

Leninovo mauzoleum v MoskvěZdroj: Lana.Banana / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Náročná a nákladná údržba těla

Údržba Leninova těla probíhá dodnes. Každých 18 měsíců je tělo naloženo do speciální chemické směsi, která má zajistit jeho dobrou konzervaci. Ošetřené ostatky jsou pak uloženy zpět do sarkofágu, který chrání skleněný kryt. Ročně přitom tato akce stojí v přepočtu pět milionů korun.

Nejenom kvůli těmto výdajům se od roku 1989 několikrát uvažovalo o tom, že by bylo Leninovo tělo z mauzolea vyzvednuto a pohřbeno vedle jeho matky Marije Uljanovové, jak si původně přál.

Stavba by přitom zůstala na svém místě. To by však mohlo způsobit problémy u ruské extrémní levice, která stále uznává odkaz revoluce, jejímž je Lenin symbolem. V průzkumech se navíc projevil názor Rusů, kdy se většina vyjádřila proti úplnému zrušení mauzolea! 58 procent lidí se vyslovilo pro Leninovo pohřbení.

Leninovo mauzoleum s jeho mumií v Moskvě před KremlemZdroj: Andrew Shiva / Creative Commons /CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Je také pravda, že je Leninova hrobka velkým lákadlem turistů. Kdyby ji Rusko zrušilo, zbytečně by se státní kasa ochudila o příjmy ze vstupného. Ročně do mauzolea přijde kolem milionu lidí, což určitě není zanedbatelný počet. (Zdroj: zpravy.aktualne.cz)