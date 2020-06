Leninova mumie: Jak zdevastované tělo balzamovali a v jakém stavu je nyní

Lenin je věčný, hlásala svého času sovětská ideologie, a nemínila to jen v přeneseném smyslu. Tělo někdejšího vůdce bolševické revoluce je sice nehybné, chybí mu mozek i vnitřní orgány, ale navenek pořád vypadá zachovale. Na jeho údržbě se podílí celý tým odborníků a rozhodně nejde o levnou záležitost.

Balzamaci Leninova těla původně nikdo neplánoval. Když oslavovaný vůdce v lednu roku 1924 zemřel, patolog provádějící pitvu mu přeřízl hlavní tepny. "Kdyby byl věděl, že se tělo bude balzamovat, určitě by to byl neudělal. Cévní systém by posloužil k rozvodu chemikálií do tkání," vysvětlil antropolog Alexej Jurčak z univerzity v Kalifornii.

Po pitvě bylo Leninovo tělo nabalzamováno jen provizorně, aby vydrželo v nezměněném stavu do pohřbu. Po čtyři dny stálo vystavené v otevřené rakvi v nevytápěné hale v centru Moskvy a před rozkladem ho chránil lednový mráz. Za tu krátkou dobu se na něj přišlo podívat okolo 50 tisíc lidí.

Davy neřídly ani po čtyřech dnech. Naopak, do Moskvy se sjíždělo čím dál víc zvědavců z různých koutů země, všichni si chtěli prohlédnout muže, který změnil ruské dějiny. Rakev s Leninem byla přesunuta do dřevěného mauzolea na Rudém náměstí, kde byla k vidění dalších 56 dní.

Teprve poté se začalo oteplovat a sovětská vláda přišla s myšlenkou uchovat Leninovu mrtvolu navždy. Nezvyklého úkolu se ujali dva přední chemici, Vladimír Vorobjov a Boris Zbarský. Během několika měsíců vyvinuli speciální chemickou směs, která udržela Leninovo tělo pohromadě a v původním tvaru. 1. srpna 1924 se mauzoleum opět otevřelo veřejnosti. "Je to absolutní vítězství!" prohlásil hrdě Zbarský.

Z Lenina byla ovšem zachována jen kostra, svaly, kůže a další tkáně, zatímco vnitřní orgány byly vyjmuty. Chemici odstranili i mozek, který byl poté důkladně zkoumán zvláštním vědeckým institutem. Sovětští vědci doufali, že v Leninových mozkových závitech najdou anomálie vypovídající o geniálních schopnostech.

O Leninovu mumii se od té doby staral zvláštní tým, jenž jednu dobu čítal až 200 členů. Dnes už je údržbou pověřena jen hrstka vědců, provoz mauzolea však přesto přijde Kreml v přepočtu na 5 milionů Kč ročně. Vysoké náklady vzbuzují v Rusku debatu, zda by se Vladimír Iljič neměl konečně dočkat důstojného pohřbení.

"Za pár let tu stejně už nebude nikdo, kdo by se o mumii dále staral. Vědecký tým stárne, a z mladých výzkumníků se o balzamování nikdo nezajímá. Není to už prestižní," uvedl Alexej Jurčak.

Leninovo tělo prochází jednou za 18 měsíců zdlouhavou a náročnou údržbou, během níž je naloženo do směsí obsahujících mimo jiné formaldehyd, alkohol a peroxid vodíku. Svrchní vrstva se přesto sem tam odlupuje a je potřeba opatrný manuální zásah v podobě aplikace umělé kůže. Nakolik je Leninova mumie dílem posmrtné plastické chirurgie, nikdo neprozradí. Její voskový vzhled ale napovídá, že možná nadešel čas nechat Lenina konečně odpočinout v pokoji.