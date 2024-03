Jasmína Maurerová 17. 3. 2024 12:26 clock 4 minuty gallery

Ačkoliv jí život uštědřil mnohé kruté rány, zpěvačka Lenka Filipová se jen tak nevzdává. Má být na co pyšná, její kariéra je více než bohatá, lidé ji mají rádi a její největší poklad – dcera Lenny jde v jejích stopách a moc se jí daří. Jaký byl život ženy s kytarou Lenky Filipové?

Lenka se narodila na svátek všech zamilovaných v roce 1954 v Praze. Už odmala měla k hudbě blízko, její tatínek byl divadelní herec a operní pěvec a maminka učitelkou hudební výchovy, u které hrála na kytaru.

V 70. letech působila v divadle Semafor ve hrách Miloslava Šimka, hostovala na vystoupeních velkého mistra Karla Gotta a byla také druhou zpěvačkou v Orchestru Karla Vágnera. Jedničkou tehdy byla Hanička Zagorová. Protože se dál chtěla vzdělávat a zdokonalovat, odjela na studia do Paříže.

"Zásadní byla má návštěva koncertu anglického kytaristy a loutnisty Juliana Breama v pražském Rudolfinu. Byl hostem Pražského jara a já byla jeho vystoupením tak fascinovaná, že jsem si řekla, že hudba je to, co chci v životě dělat,” řekla pro novinky.cz Filipová, proč se rozhodla vrhnout na tuto dráhu.

Jazyky pro ni problém nebyly. Filipová už jako mladá sledovala zahraniční televizní pěvecké soutěže jako je Eurovize nebo italský festival San Remo. A většina jejích oblíbených interpretů byla anglicky nebo francouzsky mluvících, takže se jazyky naučila.

Soudruzi ji nepustili na Eurovizi, vyhrála Céline Dion

Ve Francii pak i přese všechny strasti jako byl stesk po domově nebo i nabytá kila, našla štěstí. “Musím ale říct, že za nárůstem mé váhy byl ve velké míře stres. Byla jsem tam sama a stýskalo se mi. Nemohla jsem moc volat domů, protože každý telefonát stál obrovské peníze a já jich neměla nazbyt. Psala jsem tedy hodně dopisů. Trvalo mi, než jsem se zdokonalila ve francouzštině a rozhodla se, co chci v muzice dělat,” popisuje své francouzské začátky Filipová, která se pak spřátelila se šansoniérem Francisem Cabrelem. Ten pro ni napsal dnes již nezapomenutelný hit Zamilovaná.

“Dokonce mi dovolil, abych ji v tom studiu nahrála. Zdeněk Rytíř mi text napsal takříkajíc po telefonu,” vykládá o tom, jak ji Cabrel píseň, která je dodnes její jednou z nejznámějších, věnoval.

Přišel rok 1988 a s ním nabídka zúčastnit se světově proslulé soutěže Eurovize. Nicméně Filipová v ní měla reprezentovat Švýcarsko, a to se samozřejmě soudruhům nelíbilo. Švýcaři si tedy narychlo si za Filipovou našli náhradu - Céline Dion. A ta soutěž vyhrála. “Mně bylo z vyšších míst řečeno, že má účast v barvách Švýcarska je proti zájmu bilaterálních vztahů. Mrzelo mě to. Přiznám se, že jsem to oplakala,” vzpomíná na hořkou pachuť v ústech Filipová.

Opustil ji manžel a přišla krutá nemoc

Dámu s kytarou na pódiu si české publikum oblíbilo, několikrát se umístila v anketě Zlatý slavík a za své album Svět se zbláznil obdržela cenu od Akademie populární hudby. Pozadu není ani její dcera Lenny. „Jsem na ni velmi pyšná. Přeji jí, aby si muziku nechala jako koníček, jako svou kamarádku, která ji bude provázet celým životem. Hlavní je, aby vždy zpívala s láskou, publikum jí to pak oplatí,“ prohlásila hrdá maminka o své dceři, která v roce 2016 získala za debutovou desku Hearts pět Andělů.

O rok později ale přišla rána. Její manžel Boris Drbal ji opustil. A to po čtyřiatřiceti letech společného soužití. Utrpení neměl být ovšem ještě konec. O další rok později zpěvačku postihla zákeřná nemoc imunitního systému. Ta ji natolik vyčerpávala, že se celý rok nikde neukázala, hodně zhubla, a dokonce musela nosit i paruku.

„Cítím, že vám dlužím vysvětlení, a proto bych vám chtěla říci, že šlo o vážné selhání imunity. Následné léčení mám za sebou a nyní regeneruji a začínám se připravovat na další sezonu. Všem, kteří mně píší a podporují mě, moc a moc děkuji za jejich srdečné a láskyplné reakce a věřte, že se už teď na vás všechny moc moc těším,“ napsala tehdy vyjádření ke svému zdravotnímu stavu Filipová na svůj facebookový profil.

Dnes už je Filipová zdravotně v pořádku a její fanoušci se tak mohou těšit, že uvidí svou oblíbenou zpěvačku s kytarou opět na pódiu. Jejím prozatím posledním albem je Oppidum, na kterém spolupracovala mimo jiných i s Ondřejem Soukupem a Gábinou Osvaldovou.

Zdroje: blesk.cz, lenkafilipova.cz, novinky.cz