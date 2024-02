Že se dá vybudovat kariéra od píky ukázala blonďatá moderátorka „nováckých“ pořadů. Jako mnozí úspěšní i obyčejní i ona má životní období, která by nejraději vymazala. Možná mezi ně patří i její poslední počin, který zatím velké ovace nesklidil. Spojíte si její jméno se známými pořady a seriály?

Pomyslná píka

Pražská rodačka Lenka Hornová (*8. července 1966) vystudovala střední ekonomickou školu a později žurnalistiku ve večerních kurzech. Svou kariéru dnes úspěšná producentka a scénáristka začala jako zprávařka v rádiu Bonton a moderátorka pořadu pro mládež v České televizi. Život jí změnil kolega z rozhlasu, když ji přihlásil do konkurzu „jakési“ nové televizní stanice.

Tehdy s dvouletým synem Michaelem, kterého má s prvním manželem, kardiochirurgem Michalem Hornem, neměla zájem. Přesto jí to nedalo, a přece jen si „od plotny“ na ten konkurz odskočila, protože se konal tzv. za rohem, kousek od domu, kde bydlela.

V roce 1994 se tak stala jednou z tváří nově vzniklé stanice Nova. Objevila se nejdříve ve Snídani s Novou. Později nejen moderovala, ale také se podílela na Občanském judu. Chtěla být ještě víc vidět a slyšet a drala se vzhůru. Stala se dramaturgyní showbyznysového pořadu Prásk!, který se stal velmi oblíbený. Jistě k tomu přispěla i jako moderátorka v minisukni a sklenkou sektu v ruce. Podílela se i na dalších pořadech, například XXL, To nevymyslíš, Druhá šance.

close info Archiv ČSFD / Archiv ČSFD zoom_in Lenka Hornová v úspěšném pořadu Prásk!

Studená sprcha

Jejím skutečně velkým projektem měl být Big Brother (2005). Sice se jí do něho nechtělo, protože se jí víc líbila obdobná reality show VyVolení, kterou Nově kvůli jejímu otálení vyfoukla Prima. Přesto do toho šla v naději, že se na něm podílí i řada poradců a bude úspěšná.

Nakonec se ukázalo, že oni rozhodovali v podstatě o všem, ona neměla možnost do ničeho mluvit, ale měla za vše zodpovědnost. Když „bratra“ převálcovali „primáčtí volení a vyvolení“ a stal se propadákem, Nova Hornovou stáhla a ona se zhroutila.

Podlehla naprosté letargii. K pracovnímu zklamání se přidaly osobní problémy. Nad desetiletým vztahem s režisérem Liborem Kodadem se už před tím začaly pomalu kvůli jejímu pracovnímu vytížení stahovat mraky.

Bouře přišla, když mu přišla na jeho nevěru. Chápala, že je to její vina, milovala ho, ale nedokázala mu odpustit. Chtěla se s ním rozejít, ale s noblesou. Shodli se na rozlučkové dovolené. Loučili se skutečně parádně. Hornová během ní otěhotněla. V roce 2007 se jim narodila dcera Laura, o tři roky později se vzali.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Lenka Hornová a Libor Kodad, 2019

Druhá šance v televizi

Lenka Hornová dostala i druhou šanci v Nově. Sice začínala v podstatě znova, ale dostala se k úspěšnému seriálu Ulice, stala se producentkou Růžové zahrady, kterou vzkřísila a velkou měrou se zasloužila o její úspěch.

Když to spolu se změnou vedení v Nově začalo skřípat, byla jednou z mnoha, která z ní odešla. A to do přímo do konkurenční Primy jako manažerka programového obsahu, producentka a scénáristka. Její zásluhou se na výsluní televizní sledovanosti dostal seriál Slunečná, který zcela zastínil „růže v novácké zahradě“.

Podílela i na dalších seriálech jako Zoo, Zákony vlka, Krejzovi a další. Z posledních to jsou seriály Dobré zprávy, Sedm schodů k moci a Eliška a Damián. Třetí zmíněný, k němuž napsala scénář, po premiéře prvního dílu v září loňského roku schytal poměrně tvrdou kritiku, a to i kvůli obsazení. Dle jejího názoru je ale svým způsobem jedinečný a originální.

A jak houževnatá blondýnka vypadá dnes?

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Lenka Hornová dnes

Zdroje: www.kafe.cz, zeny.iprima.cz, www.idnes.cz, www.extra.cz, www.expres.cz