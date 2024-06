Externí autor 12. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes již osmašedesátiletá Lenka Kořínková kdysi platila za sex symbol osmdesátých let. Mnoho lidí ji predikovalo hvězdnou kariéru, její cesta se ovšem ubírala úplně jiným směrem. Bojovala s démonem jménem alkohol, a jednu dobu dokonce neměla kde bydlet.

Její život je jako jízda na horské dráze. Jednou nahoře a jednou dole. Po veleúspěšných osmdesátkách, kdy jí každý muž ležel u nohou, přišel drsný pád na dno. Předpoklady k úspěšné kariéře přitom měla velké. Byla bezprostřední, měla prořízlou pusu a jako „bonus“ k tomu všemu disponovala také bujným poprsím. Svých předností si byla velmi dobře vědoma a narozdíl od stydlivějších kolegyň se ho nezdráhala ani ukazovat.

Studovala herectví na pražské konzervatoři a už během toho se jí dařilo hostovat v divadle Semafor. Tam jí chodili skládat poklony nejrůznější producenti i režiséři. Byla zkrátka miláčkem všech. Miláčkem doslova byla i pro lovce talentů Petra Hanniga, který jejímu šarmu zkrátka nedokázal odolat a zamiloval se do ní.

Samozřejmě na to šel lišácky, nabídl jí angažmá ve své kapele a na zažehnutí plamenu lásky nemusel čekat dlouho. Hrdličky spolu vrkaly nakonec několik let, ale konec jejich vztahu byl poněkud bizarní. Postupem času se do ní totiž zamilovala celá kapela a ona ve finále skončila s baskytaristou, který se kvůli ní dokonce rozvedl.

Holky z porcelánu označila za infantilní, natáčení ji nebavilo

Na to, že měla na domácí půdě dobře rozehrané karty a mohla být slavnou, rozhodla se emigrovat do Austrálie. Tam se snažila prosadit v oboru, chtěla zpívat, ale to se jí bohužel nepodařilo. Skončila tak za kasou v supermarketu. Po sametové revoluci se vrátila do rodné země, avšak nikdo ji nepoznával. Namísto sympatické a bláznivé holky, která měla stále na tváři úsměv se vrátila arogantní a zapšklá žena, která dokonce hanila filmy, které sama před svým úprkem k protinožcům natočila.

„Na svou filmovou kariéru nevzpomínám, bylo to podivné období, které mě většinou nebavilo. Dělala jsem to čistě jako práci a docela jsem u toho trpěla. Role mě nebavily. Například na Holky z porcelánu jsem alergická a nechápu, jak se může něco tak infantilního lidem líbit,“ cituje její slova magazín Sedmička.

Z kopce to s ní šlo ve všech směrech. Nejen, že byla bez práce, ale i bez lásky, protože její manžel se chtěl vrátit do Austrálie, zatímco ona už chtěla v Česku zůstat. Své problémy se rozhodla řešit alkoholem, což byl začátek jejího konce. Následovaly deprese a skandální fotky v médiích, kdy se válela na zemi úplně namol. Pokračovalo to eskortem na psychiatrii a jednu dobu byla dokonce i bez střechy nad hlavou.

Vydává kuchařky a stále používá exmanželovo jméno

V současné době je ale na dobré cestě. Po léčbě se rozhodla vydávat kuchařky se zaměřením na dělenou stravu. Do toho také konečně potkala lásku, a sice o sedmnáct let mladšího fotografa Davida Holase. Byli sehraná dvojka, ona psala knihy a on fotil. Nicméně ani tento vztah nevydržel a pár se v roce 2012 rozvedl.

Někdejší herečka Lenka Kořínková dnes alternativním způsobem vyučuje angličtinu. Ačkoliv se s Holasem rozvedli už před více než deseti lety, stále se spolu objevují ve společnosti. Očividně k sobě mají pořád blízko, protože Kořínková často používá jeho příjmení nadále před tím svým. Jak vypadá dnes, se podívejte v galerii.

